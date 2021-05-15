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В столкновении маршрутки с фурой в Смоленской области пострадали 13 белорусов
Источник материала: UDF
Маршрутка столкнулась с фурой в Смоленской области / 67.мвд.рф
В результате пострадали 13 человек, все — граждане Беларуси. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу города Сафоново.
К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.
В пресс-службе губернатора Смоленской области уточняет, что в пассажирском микроавтобусе было 20 человек. Пострадали и госпитализированы 13 из них. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.
Авария произошла на 298 километре дороги «Москва — Минск». Полиция, которая работала на месте ДТП, пришла к предварительному выводу, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции водителем фуры «Вольво» — гражданином Беларуси 1988 года рождения.
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К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф.
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