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Маршрутка столкнулась с фурой в Смоленской области / 67.мвд.рф

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столкновении маршрутки с фурой в Смоленской области пострадали 13 белорусов К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф.

В результате пострадали 13 человек, все — граждане Беларуси. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу города Сафоново.К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.В пресс-службе губернатора Смоленской области уточняет, что в пассажирском микроавтобусе было 20 человек. Пострадали и госпитализированы 13 из них. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.Авария произошла на 298 километре дороги «Москва — Минск». Полиция, которая работала на месте ДТП, пришла к предварительному выводу, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции водителем фуры «Вольво» — гражданином Беларуси 1988 года рождения.