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В столкновении маршрутки с фурой в Смоленской области пострадали 13 белорусов

15.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В столкновении маршрутки с фурой в Смоленской области пострадали 13 белорусов
Маршрутка столкнулась с фурой в Смоленской области / 67.мвд.рф
15 мая около 6:35 утра в Смоленской области белорусская маршрутка столкнулась с фурой. Оба автомобиля перевернулись на бок.

В результате пострадали 13 человек, все — граждане Беларуси. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу города Сафоново.

К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф при Смоленской областной клинической больнице.

В пресс-службе губернатора Смоленской области уточняет, что в пассажирском микроавтобусе было 20 человек. Пострадали и госпитализированы 13 из них. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.

Авария произошла на 298 километре дороги «Москва — Минск». Полиция, которая работала на месте ДТП, пришла к предварительному выводу, что столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции водителем фуры «Вольво» — гражданином Беларуси 1988 года рождения.
 
Теги: Минск
 
 
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К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф.
 
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