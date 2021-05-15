Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Наша Нива»

«А директор сказала в таких на праздник не появляться. И красную ленту чтобы не заказывали тоже. Кто-то пытался спорить: мол, в чем дело — лента белая, но буквы на ней черные. Тем более у нас раньше всегда выпускники отдавали предпочтение таким цветам — белому или красному, и проблем не было. Теперь все в растерянности, не могут определиться с таким простым вопросом», — говорят родственники ганцевичских гимназистов.

«Меньшинство оформило заказ лент, не учитывая мнение большинства, вот и пришлось урегулировать конфликт», — заявила она в комментарии «Нашей Ниве». Правда, каким образом был «урегулирован конфликт и какого цвета будут ленты, директор отвечать отказалась — это, мол, оскорбительный вопрос.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ганцевичах школьникам запрещают идти на выпускной в белых и красных лентах Родственники старшеклассников рассказали журналистам, что родители уже отдали деньги за белые ленты.

Родственники старшеклассников рассказали журналистам, что родители уже отдали деньги за белые ленты.Директор гимназииподтвердила, что был конфликт, но причины назвала другие.В отделе образования Ганцевичского райисполкома уверяют, что каждый класс имеет право выбирать себе цвет самостоятельно.