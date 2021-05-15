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В Ганцевичах школьникам запрещают идти на выпускной в белых и красных лентах

15.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Ганцевичах школьникам запрещают идти на выпускной в белых и красных лентах
Фото: nn.by
В ганцевичской гимназии возник «цветовой конфликт», пишет «Наша Нива». Администрация выступает против того, чтобы на выпускном вечере у школьников были ленты белого или красного цветов.

Родственники старшеклассников рассказали журналистам, что родители уже отдали деньги за белые ленты.

«А директор сказала в таких на праздник не появляться. И красную ленту чтобы не заказывали тоже. Кто-то пытался спорить: мол, в чем дело — лента белая, но буквы на ней черные. Тем более у нас раньше всегда выпускники отдавали предпочтение таким цветам — белому или красному, и проблем не было. Теперь все в растерянности, не могут определиться с таким простым вопросом», — говорят родственники ганцевичских гимназистов.


Директор гимназии Инна Барановская подтвердила, что был конфликт, но причины назвала другие.

«Меньшинство оформило заказ лент, не учитывая мнение большинства, вот и пришлось урегулировать конфликт», — заявила она в комментарии «Нашей Ниве». Правда, каким образом был «урегулирован конфликт и какого цвета будут ленты, директор отвечать отказалась — это, мол, оскорбительный вопрос.


В отделе образования Ганцевичского райисполкома уверяют, что каждый класс имеет право выбирать себе цвет самостоятельно.
 
 
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Родственники старшеклассников рассказали журналистам, что родители уже отдали деньги за белые ленты.
 
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