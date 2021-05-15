|
За полторы минуты чиновник, слушая Лукашенко, кивнул больше 30 раз
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко и Александр Турчин на фермерском экорынке / president.gov.by
Впрочем, чиновник мог кивнуть и больше раз — после 30-го кивка мы попросту сбились со счета.
Александру Турчину 45 лет. Он был первым заместителем премьер-министра. На пост председателя Миноблисполкома назначен в конце 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впрочем, чиновник мог кивнуть и больше раз — после 30-го кивка мы попросту сбились со счета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)