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Двукратная олимпийская чемпионка и талисман сборной погибла в ДТП

15.05.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Двукратная олимпийская чемпионка и талисман сборной погибла в ДТП
Наталья Лаврова. Фото из открытых источников
Наталья Лаврова была талисманом национальной сборной и одной из самых талантливых гимнасток за всю историю. Ей принадлежало уникальное достижение – она стала первой россиянкой, выигравшей две Олимпиады. Такими результатами не может похвастаться даже прославленная Алина Кабаева. 23 апреля 2010-го Наталья выехала на турнир в свою родную Пензу, но её жизнь оборвалась в одночасье...

«Если с Наташей что-нибудь случалось, сборная побеждала»


Так считала тренер национальной команды Татьяна Васильева. И не без оснований. Перед главными стартами с Лавровой постоянно что-то приключалось: то её ранили снаряды, то она неудачно приземлялась после прыжка и так далее. И каждый раз после таких повреждений сборная выигрывала турниры. Совпадение? Возможно, но за Натальей закрепился статус талисмана.

В 1999-м она поехала на мировой чемпионат в первые. На одной из последних перед выходом на выступление тренировок Наталья Лаврова «поймала» булаву носом – перелом. Однако Наталья всё равно была с командой и великолепно исполнила все элементы, и сборная России выиграла золото в групповом многоборье.

Через год Лаврова отправилась на свои первые Олимпийские игры, и вышла на ковёр с поломанным пальцем на правой ноге. Снова командное золото.

2001 год – Россия побеждает на европейском первенстве в Женеве. Лаврова традиционно с травмой. На этот раз рука.

В 2002-м на командном ЧМ в Новом Орлеане травмированной Лавровой (повредила голеностоп) на ковре никто не удивлялся. Сборная в очередной раз выиграла турнир, а капитан команды Наталья в очередной раз сделала это превозмогая боль.

На последнем для Натали международном старте – Олимпийских играх 2004 года – она вошла в историю как единственная на тот момент россиянка, завоевавшая сразу две золотых медали Олимпиады. За день до победного выступления гимнастка получила лентой в глаз.

«Утром были весёлые»


По окончании спортивной карьеры, Лаврова не ушла из гимнастики. Девушка начала тренировать Центре олимпийской подготовки Ирины Винер и в «Динамо». На турнир от «Динамо» Наталья и отправилась в Пензу. Выехала на своей машине «Ладе» за день до, чтобы успеть навестить родителей в пригородном селе. Переночевала с семьей и роковым утром 23-го двинулась в сторону дворца спорта «Буртасы» в компании своей сестры.

«На 3-км автодороги Пенза – Шемышейка около 10 часов утра произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 с автомобилем «Мазда». По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением на скользкой дороге, машину развернуло, а «Мазда» врезалась ей в бок со стороны пассажирского сиденья», — события, восстановленные из официального заявления ГИБДД по Пензенской области.


Сёстры не выжили. Спустя время отец девочек вспоминал: «Утром были весёлые, позавтракали, сели в машину и поехали… Разве мы могли предположить, что тогда видели своих девочек живыми в последний раз».

Соревнования были отменены


23-го апреля турнир в «Буртасах» всё-таки стартовал. Но после того, как появились новости о гибели Натальи, никто не мог продолжать. Спортсменки, знакомые с ней, едва сдерживали слёзы, а на трибунах воцарилась тишина.

Во второй соревновательный день на ковёр никто не вышел, так как президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, прибывшая в Пензу, отменила турнир. Тогда она публично выразила свои соболезнования:

— Искренние соболезнования родителям, которые потеряли двух дочерей сразу. Они воспитали сильного человека. Наташа была как скала.
 
 
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