Источник материала: UDF



Наталья Лаврова. Фото из открытых источников

«Если с Наташей что-нибудь случалось, сборная побеждала»

«Утром были весёлые»

«На 3-км автодороги Пенза – Шемышейка около 10 часов утра произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 с автомобилем «Мазда». По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением на скользкой дороге, машину развернуло, а «Мазда» врезалась ей в бок со стороны пассажирского сиденья», — события, восстановленные из официального заявления ГИБДД по Пензенской области.

Соревнования были отменены

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двукратная олимпийская чемпионка и талисман сборной погибла в ДТП Винер называла её «скалой».

Так считала тренер национальной команды. И не без оснований. Перед главными стартами с Лавровой постоянно что-то приключалось: то её ранили снаряды, то она неудачно приземлялась после прыжка и так далее. И каждый раз после таких повреждений сборная выигрывала турниры. Совпадение? Возможно, но за Натальей закрепился статус талисмана.В 1999-м она поехала на мировой чемпионат в первые. На одной из последних перед выходом на выступление тренировок«поймала» булаву носом – перелом. Однако Наталья всё равно была с командой и великолепно исполнила все элементы, и сборная России выиграла золото в групповом многоборье.Через год Лаврова отправилась на свои первые Олимпийские игры, и вышла на ковёр с поломанным пальцем на правой ноге. Снова командное золото.2001 год – Россия побеждает на европейском первенстве в Женеве. Лаврова традиционно с травмой. На этот раз рука.В 2002-м на командном ЧМ в Новом Орлеане травмированной Лавровой (повредила голеностоп) на ковре никто не удивлялся. Сборная в очередной раз выиграла турнир, а капитан команды Наталья в очередной раз сделала это превозмогая боль.На последнем для Натали международном старте – Олимпийских играх 2004 года – она вошла в историю как единственная на тот момент россиянка, завоевавшая сразу две золотых медали Олимпиады. За день до победного выступления гимнастка получила лентой в глаз.По окончании спортивной карьеры, Лаврова не ушла из гимнастики. Девушка начала тренировать Центре олимпийской подготовки Ирины Винер и в «Динамо». На турнир от «Динамо» Наталья и отправилась в Пензу. Выехала на своей машине «Ладе» за день до, чтобы успеть навестить родителей в пригородном селе. Переночевала с семьей и роковым утром 23-го двинулась в сторону дворца спорта «Буртасы» в компании своей сестры.Сёстры не выжили. Спустя время отец девочек вспоминал: «Утром были весёлые, позавтракали, сели в машину и поехали… Разве мы могли предположить, что тогда видели своих девочек живыми в последний раз».23-го апреля турнир в «Буртасах» всё-таки стартовал. Но после того, как появились новости о гибели Натальи, никто не мог продолжать. Спортсменки, знакомые с ней, едва сдерживали слёзы, а на трибунах воцарилась тишина.Во второй соревновательный день на ковёр никто не вышел, так как президент Федерации художественной гимнастики, прибывшая в Пензу, отменила турнир. Тогда она публично выразила свои соболезнования:— Искренние соболезнования родителям, которые потеряли двух дочерей сразу. Они воспитали сильного человека. Наташа была как скала.