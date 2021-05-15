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ВП Украины в 1-м квартале снизился на 2%

15.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду прошлого года упал на 2%, сообщила Государственная служба статистики.

По отношению к четвертому кварталу прошлого года ВВП в январе-марте этого года снизился на 1,1% с учетом сезонного фактора.

Нацбанк Украины оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя ее рост по итогам года на 3,8%. По прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, ВВП в 2021 году увеличится на 4,6%.

 
 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду прошлого года упал на 2%, сообщила Государственная служба статистики.
 
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