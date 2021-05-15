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ОБСЕ назвала ситуацию со свободой СМИ в Беларуси «грубой и ухудшающейся»

15.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в своем отчете упомянула вопрос о положении средств массовой информации и журналистов в Беларуси.

Текст отчета опубликован на сайте ОБСЕ.
В частности, Рибейру упомянула «вопиющие нарушения свободы СМИ» в некоторых странах, особенно в Беларуси. По ее словам, нарушения включают в себя задержания и нападения на журналистов, введение новых законов, ограничивающих свободу выражения, а также другие менее заметные вещи, пишет politring.com

«Ситуация вокруг медиа и журналистов в Беларуси стремительно ухудшается. После президентских выборов более 350 сотрудников СМИ пострадали во время освещения протестов, некоторые оказались за решеткой», - отметила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Рибейру выразила обеспокоенность по поводу новых правил аккредитации, введенными МИД, а также поправок в законы о СМИ, противодействию экстремизму и о массовых мероприятиях, «которые еще более ухудшают и без того катастрофическую ситуацию со свободой СМИ». 

«К сожалению, мои попытки установить прямой контакт с министром иностранных дел пока не имели успеха, и я воспользуюсь этим отчетом, чтобы призвать беларусские власти пересмотреть все случаи задержаний журналистов в разумный срок и освободить их», – подчеркнула она.
 
 
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в своем отчете упомянула вопрос о положении средств массовой информации и журналистов в Беларуси.
 
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