ОБСЕ назвала ситуацию со свободой СМИ в Беларуси «грубой и ухудшающейся»

сайте ОБСЕ. Текст отчета опубликован на

пишет politring.com В частности, Рибейру упомянула «вопиющие нарушения свободы СМИ» в некоторых странах, особенно в Беларуси. По ее словам, нарушения включают в себя задержания и нападения на журналистов, введение новых законов, ограничивающих свободу выражения, а также другие менее заметные вещи,politring.com





«Ситуация вокруг медиа и журналистов в Беларуси стремительно ухудшается. После президентских выборов более 350 сотрудников СМИ пострадали во время освещения протестов, некоторые оказались за решеткой», - отметила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.





Рибейру выразила обеспокоенность по поводу новых правил аккредитации, введенными МИД, а также поправок в законы о СМИ, противодействию экстремизму и о массовых мероприятиях, «которые еще более ухудшают и без того катастрофическую ситуацию со свободой СМИ».





«К сожалению, мои попытки установить прямой контакт с министром иностранных дел пока не имели успеха, и я воспользуюсь этим отчетом, чтобы призвать беларусские власти пересмотреть все случаи задержаний журналистов в разумный срок и освободить их», – подчеркнула она.



