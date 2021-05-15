ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Смоленщине фура влетела в микроавтобус с белорусами — 13 человек в больнице, жизни трех весят на волоске

15.05.2021 12:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-1 в Смоленской области пострадали 13 белорусов.

На Смоленщине фура влетела в микроавтобус с белорусами — 13 человек в больнице, жизни трех весят на волоске

По информации МИД Беларуси, сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре трассы М-1 фура «Вольво» влетела в микроавтобус «Фольксваген».

В результате  ДТП 13 человек были госпитализированы. По данным местных медиков, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двух — тяжелое, одного — крайне тяжелое.

Белорусские дипломаты держат ситуацию на контроле.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-1 в Смоленской области пострадали 13 белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты праз краты. «Учора я стала ў мосьцік! Наступны — шпагат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by