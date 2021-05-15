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Почему беларус, вся семья которого голосовала за Лукашенко, теперь боится выходить из дома?

15.05.2021 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Скрывать не стану, всей семьёй голосовали за Лукашенко», – говорит гомельчанин Андрей. Сейчас мужчина, как он сам рассказывает, боится выходить на улицу – два года назад он купил детскую коляску БЧБ-расцветки, а теперь, как вы знаете, за такое могут и сутки дать. По информации «Сильных Новостей» рассказываем историю гомельчанина. 

Мужчина, отдавший свой голос за Лукашенко, тоже читает новости. В разговоре с журналистом он вспоминает, как людей в Беларуси задерживали за БЧБ-снежинки на окнах, после чего давали им штрафы по 2 900 рублей, и как составляли протоколы за оставленную на окне коробку от телевизора LG. 

«Честно говоря, становится не то, что плохо от всего происходящего, а уже страшно выходить на улицу», – говорит Андрей. Когда он с супругой покупал для ребенка прогулочную коляску, «мыслей о БЧБ» у них не было. А сейчас, когда пришло время ее использовать, Андрей боится это делать. Поэтому они с женой до сих пор возят 8-месячного ребенка в автолюльке, хотя она ему уже не по размеру: «вдруг задержат и отвезут в РОВД», если пересадить в БЧБ-коляску? 

Андрей рассказывает: «На пикеты не ходили и никогда даже и не собирались. Но вот это БЧБ очень стремает. Нам не нужны проблемы, я не сторонник Тихановской».

Мужчина говорит, что он хочет лишь спокойно отдыхать и гулять по городу, по парку, ходить по магазинам, «не думая, что сейчас усадят и повезут в отдел». 

ФОТО ОБЛОЖКИ: АЛЕКСАНДР ЗЕНЬКОВИЧ. 

 
Теги: Новости
 
 
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«Скрывать не стану, всей семьёй голосовали за Лукашенко», – говорит гомельчанин Андрей. Сейчас мужчина, как он сам рассказывает, боится выходить на улицу – два...
 
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