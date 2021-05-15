Конфликт Израиля и Палестины ведет к гуманитарной катастрофе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Боевые действия между Израилем и Сектором Газа спровоцировали гуманитарный кризис. Ухудшение ситуации может повлиять на эпидемиологическую обстановку, пишут мировые СМИ.

На данный момент крупнейшее столкновение в истории арабов и израильтян вылилось в обмен ударов с применением ракетного вооружения и беспилотных аппаратов.

С 11 мая по территории Израиля выпущено свыше 2000 боеприпасов. Часть – не достигла целей. Многие сбиты системой "Железный купол" – антиракетного комплекса Армии обороны "ЦАХАЛ".

На данный момент среди пострадавших среди палестинского населения считаются свыше 250 тысяч человек: системы водоснабжения уничтожены, больницы не могут функционировать, передает BBC.

Конфликт может расшириться

Движение ХАМАС не исключает начала вооруженного сопротивления израильским властям на палестинских территориях Западного берега реки Иордан, сообщил РИА Новости официальный представитель движения Фаузи Бархум.

По его словам, "всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан – это вопрос времени".

"Этот взрыв (народный), похоже, уже начался из-за агрессивного поведения оккупантов повсюду на Западном берегу. Развития событий на Западном берегу весьма вероятно перейдет в сопротивление во всех его формах, включая вооруженное сопротивление", - заявил представитель ХАМАС.

Усилия по установлению перемирия в новом витке палестино-израильского конфликта предпринимают Египет, Катар и представители ООН.

Новая фаза старого конфликта

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. За этот период из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на утро субботы, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 126 человек, более 950 получили ранения.