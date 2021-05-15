Вы этого ждали: Instagram, вероятно, позволит публиковать фото с компьютера

Instagram, вероятно, вскоре лишится одной из своих ключевых особенностей и разрешит пользователям публиковать фото и видео с компьютеров. Об этом рассказал разработчик Алессандро Палуцци, обративший внимание на новый элемент интерфейса. В навигационной панели появится «плюс», при нажатии на который откроется диалоговое окно с загрузкой изображений.
Пользователю предоставят возможность выбрать формат картинки — 1:1 (квадрат), 4:5 (портрет) и 16:9 (ландшафтная). В следующем окне надо определиться с фильтром для снимка, потом — ввести название, отметить людей, поставить геометку и так далее.