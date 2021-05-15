Гомельчанина, который поднял бело-красно-белый флаг на центральной площади, решили не лишать свободы

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле объявлен приговор 23-летнему участнику летних событий на площади Ленина. 16 августа молодые люди сняли с флагштока официальный флаг и подняли бело-красно-белый. Впоследствии двоих человек задержали и обвинили в злостном хулиганстве. Первый приговор был вынесен еще прошлой осенью. Сегодня в суде Центрального района осудили второго обвиняемого.

По данным обвинения, молодой человек с использованием слесарных инструментов снял госфлаг и поднял «другое полотнище, не являющееся атрибутом государственной власти». Прокуратура информирует, что в суде мужчина полностью признал вину.

В результате назначено наказание: полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

26 ноября был вынесен вынесен приговор по такой же статье еще одному участнику замены флага, предпринимателю Георгию Василенко. Он признал вину, отметил, что уголовного преступления не совершал, и попросил суд не лишать свободы. Судья Сергей Саловский приговорил Василенко к двум годам «химии».