ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанина, который поднял бело-красно-белый флаг на центральной площади, решили не лишать свободы

15.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле  объявлен приговор 23-летнему участнику летних событий на площади Ленина. 16 августа молодые люди сняли с флагштока официальный флаг и подняли бело-красно-белый. Впоследствии двоих человек задержали и обвинили в злостном хулиганстве. Первый приговор был вынесен еще прошлой осенью. Сегодня в суде Центрального района осудили второго обвиняемого.

По данным обвинения, молодой человек с использованием слесарных инструментов снял госфлаг и поднял «другое полотнище, не являющееся атрибутом государственной власти». Прокуратура информирует, что в суде мужчина полностью признал вину.

В результате назначено наказание: полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

26 ноября был вынесен вынесен приговор по такой же статье еще одному участнику замены флага, предпринимателю Георгию Василенко. Он признал вину, отметил, что уголовного преступления не совершал, и попросил суд не лишать свободы. Судья Сергей Саловский приговорил Василенко к двум годам «химии».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомеле  объявлен приговор 23-летнему участнику летних событий на площади Ленина. 16 августа молодые люди сняли с флагштока официальный флаг и подняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВП Украины в 1-м квартале снизился на 2%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by