Врач-диетолог рассказала правду о суперфудах и быстром похудении

Источник материала: ОНТ

Гость программы «Наше утро» – врач-диетолог, нутрициолог Инна Рожок рассказала об альтернативе суперфудам, тонкостях быстрого похудения и о том, как полюбить полезную пищу.

Понятие «суперфуд» можно встретить в любой статье о здоровом питании. Что кроется за этим термином?

Врач-диетолог, считает, что «суперфуды» – это своего рода маркетинговый ход. Тот, кто придумал это название, скорее всего исходил из соображения, что у некоторых продуктов плотность полезных питательных веществ в составе выше, чем у других. Поэтому эти продукты назвали «суперфудами». В диетологии как медицинской науке таким термином не пользуются.

Семена чиа, ягоды годжи – каждый год появляется что-то новое и, если верить рекламе, невероятно полезное. Что же действительно стоит включить в рацион?

И здесь кроется уловка маркетологов. Ягоды годжи – это китайский барбарис, которому по количеству полезных витаминов и микроэлементов не уступают привычные клюква или ежевика, равно как и другие ягоды. Поэтому никаких очевидных преимуществ годжи специалисты не выделяют.

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Рожок отмечает, что довольно часто видит в дневниках питания своих пациентов записи: «йогурт с семенами чиа», «каша с семенами чиа». Эти семена – неплохой источник полиненасыщенных жирных кислот, но орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, семена льна, кунжут – также обогащают наш организм омега-3 жирными кислотами растительного происхождения.

Специалисты советуют: чтобы быть стройным и здоровым, человек должен составить для себя систему рационального сбалансированного питания из разнообразных цветных продуктов. На столе у каждого из нас должны быть продукты семи цветов. Цветовая гамма зависит от определенных веществ, которые содержатся в растительной пище и чем разнообразнее эта цветовая гамма в рационе, тем больше питательных веществ в виде так называемых флавоноидов получает человек.

Таким образом, не обязательно гоняться за суперфудами, ведь привычные продукты могут стать отличной альтернативой.

Можно ли с помощью суперфудов решить какие-то проблемы со здоровьем?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Не думаю, что они могут принести какую-то серьезную пользу. Я не считаю, что с помощью одного какого-то продукта возможно решить вопросы и со здоровьем, и с различными диагнозами, и с полнотой. Нужно понимать, что для достижения каких-то результатов необходима система питания, выбор в принципе здоровых продуктов, а не только разрекламированных новинок».

Начался сезон отпусков. Те, кто не успел скинуть лишнее к лету, нередко идут на радикальные меры: диеты в сочетание с изматывающими физическими нагрузками. Есть ли быстрый способ похудеть без вреда для здоровья?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Да, похудеть быстро можно, но не всегда это происходит с пользой для здоровья. Нужно признать, что сейчас наша еда, к сожалению, теряет свои питательные ценности. Поэтому люди и озаботились суперфудами: они хотят как-то обогатить свой рацион. Если мы собрались худеть и сократили калорийность, убрали определенные продукты – мы снизили и питательную ценность рациона. Да, вес уйдёт, ведь чем больше дефицит между потребностями организмами и калорийностью пищи, тем легче и быстрее происходит похудение. Но на определенном этапе обязательно будет стопор, потому что организм не обманешь, и он будет защищаться».

Многие борцы с лишним весом прибегают к системе дробного питания. Специалисты же отмечают, что дробное питание вводится, чтобы подстраховать чувство голода, из-за которого может произойти «срыв». Однако, если приёмы пищи у вас – рациональные и сбалансированные, то насыщение длится 4-5 часов. Таким образом, приемлемым будет привычное трёхразовое питание.

Но, если в вашем рационе присутствуют продукты, провоцирующие повышение уровня сахара в крови, когда через 1,5-2 часа возникает чувство голода, то в данном случае, рекомендуют дробное питание.

Важно помнить, что нормальны здоровый перерыв между приёмами пищи не должен превышать 6 часов.

«Я за то, чтобы человек создал для себя ту систему питания, которая станет для него нормой жизни», – отмечает врач-диетолог.

Существует миф, что здоровое питание – это невкусно. Как убедить себя в обратном?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Нужно создать для себя то меню, которое будет нравиться, и вы будете получать удовольствие от пищи. Один из главных секретов – это разнообразие. Можно готовить самые простые блюда, те же салаты, но важно, чтобы они были разными. Тогда ваш мозг, который до этого фиксировал неудачный опыт так называемого «правильного питания» перестроится, и вы полюбите новое меню, новую систему питания».

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