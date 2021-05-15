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Врач-диетолог рассказала правду о суперфудах и быстром похудении
Источник материала: ОНТ
Гость программы «Наше утро» – врач-диетолог, нутрициолог Инна Рожок рассказала об альтернативе суперфудам, тонкостях быстрого похудения и о том, как полюбить полезную пищу.
Врач-диетолог, считает, что «суперфуды» – это своего рода маркетинговый ход. Тот, кто придумал это название, скорее всего исходил из соображения, что у некоторых продуктов плотность полезных питательных веществ в составе выше, чем у других. Поэтому эти продукты назвали «суперфудами». В диетологии как медицинской науке таким термином не пользуются.
И здесь кроется уловка маркетологов. Ягоды годжи – это китайский барбарис, которому по количеству полезных витаминов и микроэлементов не уступают привычные клюква или ежевика, равно как и другие ягоды. Поэтому никаких очевидных преимуществ годжи специалисты не выделяют.
Врач-диетолог, нутрициолог Инна Рожок отмечает, что довольно часто видит в дневниках питания своих пациентов записи: «йогурт с семенами чиа», «каша с семенами чиа». Эти семена – неплохой источник полиненасыщенных жирных кислот, но орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, семена льна, кунжут – также обогащают наш организм омега-3 жирными кислотами растительного происхождения.
Специалисты советуют: чтобы быть стройным и здоровым, человек должен составить для себя систему рационального сбалансированного питания из разнообразных цветных продуктов. На столе у каждого из нас должны быть продукты семи цветов. Цветовая гамма зависит от определенных веществ, которые содержатся в растительной пище и чем разнообразнее эта цветовая гамма в рационе, тем больше питательных веществ в виде так называемых флавоноидов получает человек.
Таким образом, не обязательно гоняться за суперфудами, ведь привычные продукты могут стать отличной альтернативой.
Многие борцы с лишним весом прибегают к системе дробного питания. Специалисты же отмечают, что дробное питание вводится, чтобы подстраховать чувство голода, из-за которого может произойти «срыв». Однако, если приёмы пищи у вас – рациональные и сбалансированные, то насыщение длится 4-5 часов. Таким образом, приемлемым будет привычное трёхразовое питание.
Но, если в вашем рационе присутствуют продукты, провоцирующие повышение уровня сахара в крови, когда через 1,5-2 часа возникает чувство голода, то в данном случае, рекомендуют дробное питание.
Важно помнить, что нормальны здоровый перерыв между приёмами пищи не должен превышать 6 часов.
«Я за то, чтобы человек создал для себя ту систему питания, которая станет для него нормой жизни», – отмечает врач-диетолог.
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Гость программы «Наше утро» – врач-диетолог, нутрициолог Инна Рожок рассказала об альтернативе суперфудам, тонкостях быстрого похудения и о том, как полюбить...
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