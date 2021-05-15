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МИД Беларуси занимается ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, в котором пострадали 13 белорусов
Источник материала: ОНТ
Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг аварии в Смоленской области, в которой пострадали 13 граждан Беларуси. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз,
ДТП
ФОТО: БЕЛТА
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МИД Беларуси занимается ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, в котором пострадали 13 белорусов
Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг аварии в Смоленской области, в которой пострадали 13 граждан Беларуси. Об этом сообщил начальник управления...
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