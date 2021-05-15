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МИД Беларуси занимается ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, в котором пострадали 13 белорусов

15.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси занимается ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, в котором пострадали 13 белорусов

Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг аварии в Смоленской области, в которой пострадали 13 граждан Беларуси. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА. 

ДТП произошло в Смоленской области на трассе М-1 «Беларусь». Перевозивший белорусов микроавтобус столкнулся с фурой. Пострадали 13 человек. Они госпитализированы в Сафоновскую больницу. 

ФОТО: БЕЛТА


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Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг аварии в Смоленской области, в которой пострадали 13 граждан Беларуси. Об этом сообщил начальник управления...
 
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