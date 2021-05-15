ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поставил 19 мировых рекордов и дважды стал чемпионом мира в тяжёлой атлетике: история белорусского силача Леонида Тараненко

15.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Леонид Тараненко — самый сильный человек планеты, олимпийский чемпион в тяжёлой атлетике, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза. Обладатель 19 мировых рекордов, два из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса!  В 1988 году на соревнованиях в Австралии поднял штангу весом в 266 килограммов, и этот рекорд до сих пор никто не побил! 

Леонид Аркадьевич считает, что 90% его успеха – это заслуга тренера, но без самопожертвования и величайшей самоотдачи добиться результатов в спорте невозможно. 

В период подготовки к соревнованиям после изнуряющих тренировок спортсменам необходимо быстрое восстановление сил и энергии.

За свою спортивную карьеру Леонид Тараненко дважды становился чемпионом мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы, причем последний раз – в 40 лет!  В копилке прославленного силача наград и рекордов так много, что о некоторых он уже и подзабыл… 

Несмотря на то, что Леонид Аркадьевич уже на заслуженном отдыхе, любимый вид спорта он не забывает. Три года назад активно помогал своим друзьям-штангистам в открытии зала тяжёлой атлетики «Юный силач» в детском центре Фрунзенского района Минска.

Но есть ли шанс у современных спортсменов побить рекорд, установленный более 30 лет назад? Леонид Тараненко уверен, что очень скоро титул самого сильного человека в мире получит грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Тараненко — самый сильный человек планеты, олимпийский чемпион в тяжёлой атлетике, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза. Обладатель 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы этого ждали: Instagram, вероятно, позволит публиковать фото с компьютера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by