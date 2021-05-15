Поставил 19 мировых рекордов и дважды стал чемпионом мира в тяжёлой атлетике: история белорусского силача Леонида Тараненко

Источник материала: ОНТ

Леонид Тараненко — самый сильный человек планеты, олимпийский чемпион в тяжёлой атлетике, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза. Обладатель 19 мировых рекордов, два из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса! В 1988 году на соревнованиях в Австралии поднял штангу весом в 266 килограммов, и этот рекорд до сих пор никто не побил!

Леонид Аркадьевич считает, что 90% его успеха – это заслуга тренера, но без самопожертвования и величайшей самоотдачи добиться результатов в спорте невозможно.

В период подготовки к соревнованиям после изнуряющих тренировок спортсменам необходимо быстрое восстановление сил и энергии.

За свою спортивную карьеру Леонид Тараненко дважды становился чемпионом мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы, причем последний раз – в 40 лет! В копилке прославленного силача наград и рекордов так много, что о некоторых он уже и подзабыл…

Несмотря на то, что Леонид Аркадьевич уже на заслуженном отдыхе, любимый вид спорта он не забывает. Три года назад активно помогал своим друзьям-штангистам в открытии зала тяжёлой атлетики «Юный силач» в детском центре Фрунзенского района Минска.

Но есть ли шанс у современных спортсменов побить рекорд, установленный более 30 лет назад? Леонид Тараненко уверен, что очень скоро титул самого сильного человека в мире получит грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе.

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