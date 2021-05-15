Серьезное ДТП под Смоленском: пострадали 13 белорусов

Источник материала: ОНТ

Под Смоленском на трассе М-1 «Беларусь» пассажирский микроавтобус, перевозивший жителей Беларуси, столкнулся с грузовиком. Пострадали 13 человек. Один – в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.





Пострадавших доставили в Сафоновскую больницу. Состояние десяти человек – средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

ФОТО: «ВКонтакте» / Подслушано Смоленск

ВИДЕО: ren.tv





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