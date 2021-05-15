Фестиваль «Счастье в детях» прошёл в Бобруйске

Источник материала: ОНТ

«Счастье в детях»! Фестиваль с говорящим названием прошёл в Бобруйске. Цель – поддержка семьи, материнства и детства.

Представители Церкви, государственных учреждений, сферы образования и здравоохранения из Беларуси и России, учащиеся и студенты – форум объединил людей, неравнодушных к ситуации в современном обществе.

Возрождение традиционных семейных ценностей и положительный имидж многодетных – задача общая. Каждый уверен – сильная семья – это сильное государство.

Андрей Зубенко, директор Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова»: «Мы не спасаем тысячи. Мы спасаем каждого, кто к нам приходит. Мы каждому уделяем внимание. То есть мы каждому хотим помочь. И пусть каждый будет помогать близкому человеку. И это воплотится в рождение тысяч людей в нашей республике».

По сути, форум – это площадка для открытого диалога между государством, Церковью и обществом. Обмен опытом и презентации лучших социально значимых проектов, направленных на укрепление института семьи и решение демографических вопросов.

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