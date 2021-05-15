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Фестиваль «Счастье в детях» прошёл в Бобруйске
Источник материала: ОНТ
«Счастье в детях»! Фестиваль с говорящим названием прошёл в Бобруйске. Цель – поддержка семьи, материнства и детства.
Представители Церкви, государственных учреждений, сферы образования и здравоохранения из Беларуси и России, учащиеся и студенты – форум объединил людей, неравнодушных к ситуации в современном обществе.
Возрождение традиционных семейных ценностей и положительный имидж многодетных – задача общая. Каждый уверен – сильная семья – это сильное государство.
По сути, форум – это площадка для открытого диалога между государством, Церковью и обществом. Обмен опытом и презентации лучших социально значимых проектов, направленных на укрепление института семьи и решение демографических вопросов.
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«Счастье в детях»! Фестиваль с говорящим названием прошёл в Бобруйске. Цель – поддержка семьи, материнства и детства. Представители Церкви, государственных...
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