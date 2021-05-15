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Два автомобиля столкнулись в Лидском районе. Одного из водителей деблокировали спасатели
Источник материала: ОНТ
В Лидском районе 14 мая произошла авария с участием двух легковушек. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей,
ДТП произошло днем неподалеку от деревни Лозяны. Сотрудники МЧС помогли выбраться из машины одному из водителей. Его доставили в медучреждение.
ФОТО: БЕЛТА
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В Лидском районе 14 мая произошла авария с участием двух легковушек. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненское...
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