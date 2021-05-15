Два автомобиля столкнулись в Лидском районе. Одного из водителей деблокировали спасатели

Источник материала: ОНТ

В Лидском районе 14 мая произошла авария с участием двух легковушек. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

ДТП произошло днем неподалеку от деревни Лозяны. Сотрудники МЧС помогли выбраться из машины одному из водителей. Его доставили в медучреждение.

ФОТО: БЕЛТА

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