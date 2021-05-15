В Беларуси отмечают Международный день семьи

Источник материала: ОНТ

Международный день семьи отмечают в Беларуси! В столице сегодня свадебный бум: 85 минских пар вступят в брак. Подготовились и в каждом регионе.

Так, в Гродно пройдёт традиционный парад необычных колясок, в Бресте – детский спектакль и концертная программа, в Витебске – грандиозное «Чудесатое чаепитие», а в Гомеле – фестиваль и конкурс «Папин день – каждый день!».

Столичная Белгосфилармония порадует концертом «Играют наши дети».

А Республиканский Союз Молодёжи даёт старт семейному проекту «Властелин села-2021» – он пройдёт по всей стране.

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