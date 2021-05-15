ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Этого не прощу!»: Киркоров пришел в ярость из-за Лорак

15.05.2021 12:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Этого не прощу!»: Киркоров пришел в ярость из-за Лорак
Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Шоу «Маска» не давало спать спокойно ни зрителям, ни членам жюри. Однако некоторые были особенно озадачены.

Журналисты обсудили все тайны программы с генеральным продюсером и партнером компании «ВайТ Медиа» Юлией Сумачевой. Она, как никто другой, знает «кухню» изнутри и была в центре событий весь сезон.

Генеральный продюсер рассказала, что интерес к шоу «Маска» рос постоянно и уже достиг невероятных масштабов. Каждую неделю внимание зрителей было приковано к одному участнику, который проявлял себя ярче других. У всех были фавориты, а догадки сыпались на нее постоянно. Тяжелее всего ей было справляться со знакомыми.

Многие подруги Юлии Сумачевой были совершенно влюблены в Зайца, хотя и не понимали, что под маской скрывается харизматичный Тимур Батрутдинов. Ей приходилось постоянно сдерживаться и ничего не говорить, так как вопросы задавали все.

Не давали покоя персонажи и Валерии. Артистка часто подходила к продюсеру и говорила, что точно знает, кто скрывается под маской, ожидая подтверждения своих слов. Сильнее всех переживал Филипп Киркоров.

Исполнитель так нервничал, что на каждом мероприятии следил за коллегами и пытался вычислить кого-то из участников по походке и жестам. Больше всех его занимал вопрос, скрывается ли под одним из костюмов Ани Лорак. Однажды он и вовсе сделал громкое заявление о том, что случится, если он все-таки обнаружит ее. «Я этого не прощу!» – воскликнул вдруг поп-король.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерес к шоу «Маска» рос постоянно и уже достиг невероятных масштабов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на $1,5 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by