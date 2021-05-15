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Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Этого не прощу!»: Киркоров пришел в ярость из-за Лорак Интерес к шоу «Маска» рос постоянно и уже достиг невероятных масштабов.

Журналисты обсудили все тайны программы с генеральным продюсером и партнером компании «ВайТ Медиа». Она, как никто другой, знает «кухню» изнутри и была в центре событий весь сезон.Генеральный продюсер рассказала, что интерес к шоу «Маска» рос постоянно и уже достиг невероятных масштабов. Каждую неделю внимание зрителей было приковано к одному участнику, который проявлял себя ярче других. У всех были фавориты, а догадки сыпались на нее постоянно. Тяжелее всего ей было справляться со знакомыми.Многие подруги Юлии Сумачевой были совершенно влюблены в Зайца, хотя и не понимали, что под маской скрывается харизматичный. Ей приходилось постоянно сдерживаться и ничего не говорить, так как вопросы задавали все.Не давали покоя персонажи и. Артистка часто подходила к продюсеру и говорила, что точно знает, кто скрывается под маской, ожидая подтверждения своих слов. Сильнее всех переживалИсполнитель так нервничал, что на каждом мероприятии следил за коллегами и пытался вычислить кого-то из участников по походке и жестам. Больше всех его занимал вопрос, скрывается ли под одним из костюмов. Однажды он и вовсе сделал громкое заявление о том, что случится, если он все-таки обнаружит ее. «Я этого не прощу!» – воскликнул вдруг поп-король.