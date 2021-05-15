Источник материала: UDF



Московская биржа / moex.com

"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", — говорил министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на $1,5 млрд Это в несколько раз больше, чем объем облигаций, размещенных на финансовом рынке РФ в прошлом году.

Цель их выпуска — рефинансирование внешнего государственного долга Беларуси. Срок обращения облигаций — не менее трёх лет. Полученные средства будут зачисляться на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в “Газпромбанке”.В феврале глава минфина Беларусиговорил, что страна рассматривает возможность размещения гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.В прошлом году Беларусь разместила на финансовом рынке РФ гособлигации объемом 10 млрд российских рублей, писало РИА Новости. В середине 2019 года наша страна также разместила в России облигаций на 10 млрд российских рублей — двумя выпусками.