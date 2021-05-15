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Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на $1,5 млрд
Источник материала: UDF
Московская биржа / moex.com
Цель их выпуска — рефинансирование внешнего государственного долга Беларуси. Срок обращения облигаций — не менее трёх лет. Полученные средства будут зачисляться на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в “Газпромбанке”.
В феврале глава минфина Беларуси Юрий Селиверстов говорил, что страна рассматривает возможность размещения гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.
"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", — говорил министр.
В прошлом году Беларусь разместила на финансовом рынке РФ гособлигации объемом 10 млрд российских рублей, писало РИА Новости. В середине 2019 года наша страна также разместила в России облигаций на 10 млрд российских рублей — двумя выпусками.
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Это в несколько раз больше, чем объем облигаций, размещенных на финансовом рынке РФ в прошлом году.
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