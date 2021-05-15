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Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на $1,5 млрд

15.05.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на ,5 млрд
Московская биржа / moex.com
Александр Лукашенко поручил Совмину провести эмиссию на территории России государственных ценных бумаг на сумму до 100 млрд российских рублей — около 1,35 млрд долларов США. Это в несколько раз больше, чем объем облигаций, размещенных на финансовом рынке РФ в прошлом году.

Цель их выпуска — рефинансирование внешнего государственного долга Беларуси. Срок обращения облигаций — не менее трёх лет. Полученные средства будут зачисляться на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в “Газпромбанке”.

В феврале глава минфина Беларуси Юрий Селиверстов говорил, что страна рассматривает возможность размещения гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.

"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", — говорил министр.


В прошлом году Беларусь разместила на финансовом рынке РФ гособлигации объемом 10 млрд российских рублей, писало РИА Новости. В середине 2019 года наша страна также разместила в России облигаций на 10 млрд российских рублей — двумя выпусками.
 
 
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Это в несколько раз больше, чем объем облигаций, размещенных на финансовом рынке РФ в прошлом году.
 
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