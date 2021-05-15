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В Госдуме раскрыли причину включения Чехии и США в список недружественных стран

15.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Госдуме раскрыли причину включения Чехии и США в список недружественных стран

Кремлем в список недружественных стран из-за конкретных действий против России, а не только из-за антироссийских позиций. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Елену Панину.

Отмечается, что включение в список Чехии — следствие череды скандалов и провокаций, раздутых властями страны. США же попали в него в результате «многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления».

Депутат отметила, что Россия сможет продолжить сотрудничество с этими странами несмотря на включение в список недругов, проведя аналогию с СССР: «Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны».

23 апреля президент России Владимир Путин поручил создать список недружественных стран. 14 мая выяснилось, что в него попали только США и Чехия.
 
 
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В Госдуме раскрыли причину включения Чехии и США в список недружественных стран
 
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