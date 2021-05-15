Александр Васильев: Последствия экономических санкций в прогнозах не учтены

пишет Белорусы и рынок. Содержание обзора Евразийского банка развития, касающегося экономического положения в Беларуси, на фоне общих оценок состояния мировой экономики, экономики ЕАЭС и особенно отдельных его членов является достаточно объективным и информативным. В сравнении с более слабыми экономиками ряда членов ЕАЭС ситуация в Беларуси представляется даже более стабильной, хотя эта оценка больше относится к 2020 году, в рамках которого нарастающие негативные тенденции второй половины года в значительной степени компенсированы положительными тенденциями первой половины,Белорусы и рынок.





По мнению авторов доклада, развитие экономики Беларуси в 2020 году в основном определяли внешние факторы, и прежде всего кризисные явления, обусловленные пандемией. Прочие факторы, в частности рост цен на сельскохозяйственную продукцию и сырьевые ресурсы, для Беларуси оказались скорее положительными, стабилизирующими воздействие на общее состояние экономики. Оценка макроэкономической ситуации в нашей стране выглядит довольно оптимистичной даже с учетом нарастания обозначенных негативных тенденций, так как в ней не учитывается возможное введение санкций относительно белорусских предприятий госсектора.





Оценка ситуации в Беларуси и региональный прогноз Всемирного банка ориентированы преимущественно на анализ обозначенных тенденций с учетом перспектив сохранения либо развития внутриполитической напряженности в стране. Такой подход предполагает существенное ухудшение практически всех макроэкономических показателей и финансового положения частного корпоративного сектора и домашних хозяйств, притом что авторы доклада на данном этапе также не учли возможные негативные последствия для экономики Беларуси уже обозначенных и реальных в будущем экономических санкций со стороны ближайших соседей — партнеров, а также глобальных игроков мировой экономики.





Масштабы возможных последствий согласованного введения санкций в отношении государственных предприятий, составляющих значительную часть экономики Беларуси и обеспечивающих существенные поступления доходов в бюджет и долю в валютной выручке за счет экспортных поступлений, можно спрогнозировать на примере эволюции санкционных действий западных стран по отношению к российскому проекту поставок газа в Европу «Северный поток». В таком случае под санкционным воздействием окажутся не только сами государственные предприятия и их непосредственные партнеры, но и другие компании, которые участвуют в цепочках поставок продукции и услуг для партнеров белорусских государственных предприятий. Это станет не только масштабным потрясением для предприятий, попавших под санкции, но и создаст долговременный негативный потенциал, который будет влиять на экономику страны в долгосрочной перспективе.







