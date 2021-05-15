ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел» закрывают через неделю после открытия. Что случилось?

15.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Желающих привиться отправляют в поликлиники по месту жительства.



 
Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел», который открыли 8 мая, по решению медиков прекращает свою деятельность. Как пишет TUT.BY, полное закрытие центра произойдет 19 мая. 
 
Пункт вакцинации в торговом центре работал ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Здесь мог привиться каждый желающий. Минчан заинтересовала такая возможность — и с первых дней после открытия центра там наблюдались большие очереди. Из-за этого медикам пришлось организовать предварительную запись вместо живой очереди. 
 
Как выяснил источник, медики посчитали, что в пункте вакцинации нет специальных условий — их можно обеспечить только в медучреждениях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающих привиться отправляют в поликлиники по месту жительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы этого ждали: Instagram, вероятно, позволит публиковать фото с компьютера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by