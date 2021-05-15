Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел» закрывают через неделю после открытия. Что случилось?









TUT.BY, полное закрытие центра произойдет 19 мая. Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел», который открыли 8 мая, по решению медиков прекращает свою деятельность. Как пишетполное закрытие центра произойдет 19 мая.

Пункт вакцинации в торговом центре работал ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Здесь мог привиться каждый желающий. Минчан заинтересовала такая возможность — и с первых дней после открытия центра там наблюдались большие очереди. Из-за этого медикам пришлось организовать предварительную запись вместо живой очереди.

Как выяснил источник, медики посчитали, что в пункте вакцинации нет специальных условий — их можно обеспечить только в медучреждениях.