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Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел» закрывают через неделю после открытия. Что случилось?
Источник материала: Партизан
Желающих привиться отправляют в поликлиники по месту жительства.
Центр вакцинации в ТЦ «Экспобел», который открыли 8 мая, по решению медиков прекращает свою деятельность. Как пишет
Пункт вакцинации в торговом центре работал ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Здесь мог привиться каждый желающий. Минчан заинтересовала такая возможность — и с первых дней после открытия центра там наблюдались большие очереди. Из-за этого медикам пришлось организовать предварительную запись вместо живой очереди.
Как выяснил источник, медики посчитали, что в пункте вакцинации нет специальных условий — их можно обеспечить только в медучреждениях.
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Желающих привиться отправляют в поликлиники по месту жительства.
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