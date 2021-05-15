Карбалевич: Обещания Лукашенко сократить полномочия президента реализуются

По фрагментарной информации от главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича и члена комиссии Валерия Мицкевича просматриваются отдельные контуры проекта новой Конституции, пишет политолог Валерий Карбалевич.





До сих пор вся информация о работе над Конституцией была пустая. Одна вода, ничего конкретного. И вот вчера наконец появилось что-то содержательное. Наверное, по итогам совещания у Лукашенко по этой теме, которое состоялось 13 мая. Я бы обратил внимание на два момента.





"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе или на предложение правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", — цитирует Миклашевича Интерфакс.





Это довольно важная новация. Ведь сейчас по Конституции в Беларуси действуют два законодательных органа: парламент и президент. Причем второй орган - главный, наиболее действенный. В то время как парламент по своей инициативе принимает мизерное количество законов.

Так вот сейчас, согласно указанному предложению, президент лишается права быть законодательным институтом. Это очень важное урезание полномочий главы государства. И парламент наконец станет единым законодательным органом, иначе говоря, настоящей властью.





Таким образом, обещания Лукашенко сократить полномочия президента реализуются.





Интересная ситуация вырисовывается с Всебелорусским народным собранием (ВНС). Как и говорил Лукашенко, ему планируется придать конституционный статус, сделать его постоянно действующим органом, с президиумом, секретариатом и т.д. При этом делегаты будут выбираться на 5 лет.





Однако в вопросах полномочий этой институции происходит странный разворот. Выступая на ВНС в феврале, Лукашенко говорил, что этот орган должен решать основные, стратегические вопросы общества, быть неким стабилизатором, страховочным механизмом на переходный период. Из этого можно было сделать вывод, что ВНС становится то ли параллельным верховным органом правления, то ли надстройкой над всеми другими ветвями власти.





А вот теперь член комиссии Валерий Мицкевич определяет полномочия ВНС так: "Кроме подведения итогов социально-экономического развития, обсуждения программы на очередные 5 лет, возможно отнести к его полномочиям определение основных направлений внутренней и внешней политики страны, принятие решений в концептуальных вопросах развития государства и общества".





Здесь все очень неконкретно. И оставляет свободу рук для интерпретаций и споров, если возникнут разногласия между ветвями власти.





Также предлагается закрепить за ВНС еще такие полномочия: "Следует обсудить предоставление собранию права обращения к президенту с предложением о назначении референдумов, отставке правительства, или к парламенту с предложением выразить вотум недоверия правительству, и т.д.".





То есть сам ВНС не полномочен принять перечисленные решения, а может только обращаться к президенту или парламенту с предложениями. Ну, а последние могут удовлетворить эту челобитную, а могут и не удовлетворить. По правовому статусу такое обращение мало отличается от предложения обычного гражданина. Из этого следует, что ВНС — это не столько важный орган власти, сколько какая-то консультативная институция. Говоря по-другому, какая-то декорация, бутафория. И Лукашенко планирует возглавить структуру с таким неопределенным статусом? А именно это прогнозировало большинство независимых экспертов. Пока как-то не складывается.





В общем, из таких реплик трудно увидеть полную картину. Поэтому это только очень предварительные оценки.