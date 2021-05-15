﻿ Лукашенко отложил на два года выкуп инвестором "Белвеста" доли государства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко отложил на два года выкуп инвестором "Белвеста" доли государства

15.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко внес изменения в указ по ООО «Группа Белвест», устанавливающий условия продажи доли государства в размере 55% холдингу.

Документ корректирует условия продажи доли государства производителю обуви.
Теперь «Белвест» принимает на себе обязательства о сохранении численности работников к 1 января 2022 года на уровне не ниже, чем на 1 января 2021 года (ранее было — не ниже января 2019 года).

Обязательства инвестировать 30 млн рублей до 31 декабря 2023 года отложены на два года, до конца 2025 года.

Обещания «Белвеста» выпускать не менее 3 млн пар обуви в год к концу 2023 года также скорректированы. Теперь выйти на такой объем холдинг обязуется в 2025 году.

Лукашенко продлил «Белвесту» льготу по налогу на прибыль до конца 2025 года.

Однако теперь правительство должно в трехмесячный срок вместе с концерном «Беллегпром» привести договор купли-продажи 55%-ной доли в уставном фонде СООО «Белвест» в соответствие с указом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко внес изменения в указ по ООО «Группа Белвест», устанавливающий условия продажи доли государства в размере 55% холдингу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Беларуси разместит в России облигации почти на $1,5 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by