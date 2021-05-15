Документ корректирует условия продажи доли государства производителю обуви.

Теперь «Белвест» принимает на себе обязательства о сохранении численности работников к 1 января 2022 года на уровне не ниже, чем на 1 января 2021 года (ранее было — не ниже января 2019 года).





Обязательства инвестировать 30 млн рублей до 31 декабря 2023 года отложены на два года, до конца 2025 года.





Обещания «Белвеста» выпускать не менее 3 млн пар обуви в год к концу 2023 года также скорректированы. Теперь выйти на такой объем холдинг обязуется в 2025 году.





Лукашенко продлил «Белвесту» льготу по налогу на прибыль до конца 2025 года.





Однако теперь правительство должно в трехмесячный срок вместе с концерном «Беллегпром» привести договор купли-продажи 55%-ной доли в уставном фонде СООО «Белвест» в соответствие с указом.