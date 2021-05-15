Сбор за выезд за границу на машине надо будет оплачивать с 1 июня

На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата будет осуществляться водителем автомобиля в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.





Сбор будет уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор будет считаться неуплаченным.





Кому не нужно платить сбор?





От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:





водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения;





участники и инвалиды Великой Отечественной войны;





инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;





участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.





граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.





По решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.





Документ, подтверждающий уплату сбора, нужно предоставить в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы





В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, документ об оплате необходимо предоставить должностному лицу таможни.





Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.



