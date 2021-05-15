﻿ ДТП в Смоленской области: пострадали 13 белорусов, один — в крайне тяжелом состоянии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП в Смоленской области: пострадали 13 белорусов, один — в крайне тяжелом состоянии

15.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Сафоновском районе Смоленской области микроавтобус Volkswagen с белорусами попал в аварию, столкнувшись с фурой Volvo, есть пострадавшие

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в посольстве Беларуси в России.

По последним данным, в больницу были доставлены 13 человек из 20, находившихся в микроавтобусе. Состояние одного пассажира медики назвали крайне тяжелым, еще двое тяжелые, 10 человек находятся в состоянии средней тяжести. Помощь пострадавшим оказывают специалисты Сафоновской центральной районной больницы при поддержке экспертов территориального центра медицины катастроф при Смоленской ОКБ.

ДТП случилось утром 15 мая на 298-м км трассы М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области России. На месте работают специалисты для выяснения причин аварии.

Посольство Республики Беларусь держит ситуацию на контроле, находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Российской Федерации, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших, подчеркнули в диппредставительстве.


Фото управления МВД России по Смоленской области
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сафоновском районе Смоленской области микроавтобус Volkswagen с белорусами попал в аварию, столкнувшись с фурой Volvo, есть пострадавшие
 
Новости дня
Новости разные
 
Плату за выезд з Беларусі на машыне ўвядуць з 1-га чэрвеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by