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В Гродно прибыл первый электробус

15.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно прибыл первый электробус, вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах.



"Сегодня в 3 часа ночи электробус МАЗ 303 прибыл на постоянное место дислокации в ОАО "Автобусный парк Гродно", - сообщает газета "Гродненская правда" в субботу. 

3Как рассказал изданию первый заместитель директора автобусного парка Дмитрий Буткевич, на территории предприятия установлена зарядная станция, которая за четыре часа при максимальной мощности "заправит" электробус, создав запас хода до 300 километров. 
"Мы принимаем электробус на полное обслуживание и будем эксплуатировать его поочередно на разных городских маршрутах", - отметил он. 

По данным "Гродненской правды", в этом году автопарк получит еще 13 автобусов МАЗ разной вместимости, что позволит обновить подвижной состав, пишет Интерфакс.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прибыл первый электробус, вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах.
 
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