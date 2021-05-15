В Могилеве журналиста Александра Буракова осудили на 20 суток, политика Шанцева - на 15









На суде в качестве свидетеля выступил только сотрудник Ленинского РОВД Василий Корнеенко, сообщили правозащитники могилевского отделения лишенного регистрации центра «Вясна».





На суде Бураков подтвердил, что начал голодовку, хотя представители милиции ранее эту информацию опровергали. Журналист а также рассказал, что в ИВС УВД Могилевского облисполкома он подвергается пыткам и бесчеловечному обращению — ему не дают нормально спать уже несколько ночей, регулярно устраивают проверки с раздеванием догола в коридоре, а также не передали передачу, которую родственники Буракова занесли в ИВС 13 мая.









Бураков сотрудничает с немецкой радиостанцией "Дойче Велле". МИД ФРГ через посольство в Минске пытается прояснить обстоятельства задержания Александра Буракова. Представитель ведомства заявил, что действия властей нарушают международные обязательства Беларуси.





На 15 суток сегодня осудили председателя Могилевской областной организации ОГП Владимира Шанцева, сообщают правозащитники могилевского отделения лишенного регистрации центра «Вясна». Судила его Елена Литвина, которая попала под санкции ЕС.





Также сегодня в Могилеве проходит суд над журналистом Владимиром Лапцевичем. Позже мы сообщим вам об итогах процесса.



