|
Тринадцать граждан Беларуси пострадали в ДТП под Смоленском
Источник материала: БДГ
Микроавтобус Volkswagen и большегрузый автомобиль Volvo столкнулись на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области в субботу.
По предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. В результате ДТП в больницу доставлены для осмотра 13 человек,
По информации облпрокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Прокуратура проводит проверку, в том числе, на своевременность прибытия оперативников и полноту оказания пострадавшим медпомощи.
Микроавтобус выполнял заказной рейс из Беларуси, перевозил граждан этой страны. На трассе он попутно столкнулся с фурой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микроавтобус Volkswagen и большегрузый автомобиль Volvo столкнулись на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области в субботу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)