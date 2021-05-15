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Тринадцать граждан Беларуси пострадали в ДТП под Смоленском

15.05.2021 13:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Микроавтобус Volkswagen и большегрузый автомобиль Volvo столкнулись на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области в субботу.

По предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. В результате ДТП в больницу доставлены для осмотра 13 человек, сообщает Управление МВД РФ по Смоленской области.

По информации облпрокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Прокуратура проводит проверку, в том числе, на своевременность прибытия оперативников и полноту оказания пострадавшим медпомощи.

Микроавтобус выполнял заказной рейс из Беларуси, перевозил граждан этой страны. На трассе он попутно столкнулся с фурой.

 
 
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Микроавтобус Volkswagen и большегрузый автомобиль Volvo столкнулись на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области в субботу.
 
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