Тринадцать граждан Беларуси пострадали в ДТП под Смоленском

Микроавтобус Volkswagen и большегрузый автомобиль Volvo столкнулись на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области в субботу.

По предварительной информации, столкновение произошло по причине несоблюдения дистанции водителем фуры. В результате ДТП в больницу доставлены для осмотра 13 человек, сообщает Управление МВД РФ по Смоленской области.

По информации облпрокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Прокуратура проводит проверку, в том числе, на своевременность прибытия оперативников и полноту оказания пострадавшим медпомощи.

Микроавтобус выполнял заказной рейс из Беларуси, перевозил граждан этой страны. На трассе он попутно столкнулся с фурой.