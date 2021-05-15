Легендарная группа «Кино» выступит в Минске. Показываем, как круто прошел ее концерт в Москве

Источник материала: Tut.by

Вчера в Москве прошел первый большой концерт воссоединившейся группы «Кино», на который пришли тысячи человек. AFISHA.TUT.BY тоже побывала на выступлении в «ЦСКА Арене» и показывает, как это было. Рассказываем, что представляет собой 2,5-часовое шоу и почему на него стоит сходить 17 июня в Минске не только фанатам «Кино».





Что это за проект?

Группа «Кино» появилась в 1982 году, всего за несколько лет прошла путь от квартирников до стадионов и прекратила существование на пике популярности в 1990-м из-за гибели в автомобильной аварии ее лидера Виктора Цоя. В 2019 году сын Цоя Александр и музыканты группы объявили о воссоздании коллектива и анонсировали концерты.

Задумка этих выступлений в том, чтобы максимально передать атмосферу концертов полного состава «Кино». Поэтому на них звучит качественно оцифрованный голос Виктора Цоя, а музыканты вживую играют на тех же инструментах, что и 30 лет назад.





Продюсером проекта выступает Александр Цой. На гитаре играет соло-гитарист «Кино» 1983−1990 годов Юрий Каспарян. На басу — басисты Александр Титов (участник группы 1984−1986 годов) и Игорь Тихомиров (участник группы 1986−1990 годов). На ударных и еще одной гитаре — музыканты из других групп.

Как все было устроено?

Еще до начала выступления в Москве стало понятно, что шоу должно быть сделано на хорошем уровне. Об этом говорила продуманность мелочей. Например, предупреждения о соблюдении дистанции были оформлены в виде цитаты из песни «Кино» «Следи за собой».





Грамотно было построено и само выступление, которое условно можно разделить на три части. В первой части песни «Кино» 1988−1990 годов играли Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров. Во второй части концерта Тихомирова на басу сменил Александр Титов, и в таком составе группа сыграла песни 1982−1986 годов. В третьей части выступления на бас-гитарах вместе играли и Тихомиров, и Титов. Тут звучали песни всего периода существования «Кино».

















Гитаристы стояли на привычных для себя местах сцены, как в 80-е, а ее центр был пустым — это место Виктора Цоя.

Благодаря таланту музыкантов и современным технологиям получилось яркое, полноценное и самодостаточное шоу. И вот почему.

Почему все получилось круто?

Во-первых, голос Виктора Цоя не только оцифровали, но и убрали лишние шумы, которые были на аудионосителях того времени. Это дало не только качественное звучание, но и открыло новые грани некоторых треков, что явно будет интересно фанатам группы. Голос для части песен «доставали» даже из записей с квартирников. Как минимум поклонникам будет интересно обратить внимание на песни «Прохожий» и «Следи за собой».









Во-вторых, музыка «Кино» играется теми же людьми и на тех же инструментах. Это и звучит слаженно, и выглядит гармонично. При этом в аранжировки некоторых песен внесены совсем небольшие современные изменения. Интересно будет услышать, например, «Сосны на морском берегу», «Время есть, а денег нет» и даже первые аккорды «Звезды по имени Солнце».



Юрий Каспарян



Александр Титов



Игорь Тихомиров



Каспарян и Титов

В-третьих, каждая песня сопровождалась уникальным видеорядом, который создал сын Виктора Цоя Александр. И это не только архивные фото. Здесь и «Электричка», которая превращается в восточного дракона, и анимированные рисунки Виктора Цоя в «Это не любовь», и силуэт лидера «Кино» на фоне полной Луны «Спокойной ночью».

А некоторые визуализации получились особенно трогательными. Например, видеоряд к песне «Мы хотим танцевать», который посвящен умершему в 2013 году барабанщику «Кино» Георгию Гурьянову.





















Было видно, что зрители оценили подход к концерту. Люди всех возрастов прыгали под «Маму-анархию», включали фонарики под «Ночь» и поднимали кулаки вверх под «Перемен». И подпевали каждую песню.

















Всего группа сыграла более 30 песен, включая три трека на бис. Это были не только хиты вроде «Группы крови», «Кукушки» и «Пачки сигарет», но и не всем известные треки, как «Генерал» или «Попробуй спеть вместе со мной». «Молодцы!» и «Спасибо!» — кричала музыкантам на прощание вся «ЦСКА Арена».





К слову, о востребованности таких концертов говорит и то, что выступления в Москве пройдут сегодня и завтра. И все билеты на них раскуплены.

Почему стоит сходить на «Кино» в Минске?

А в Минске «Кино» выступит с такой же программой 17 июня. Если вы фанат группы, то вам стоит сходить как минимум ради того, чтобы увидеть Каспаряна, Тихомирова и Титова на одной сцене, а также открыть новые грани известных вам наизусть песен.

Если же вам просто нравится «Кино» или интересна музыка, то обязательно сходите на концерт, чтобы увидеть, как выглядит классное шоу с точки зрения целостности музыки, света и визуала.

Концерт группы «Кино» Когда: 17 июня 2021 года

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 49 до 134 рублей Купить билет