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Официальный Минск высказал позицию по палестино-израильскому конфликту

15.05.2021 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает на использование политико-дипломатических механизмов в разрешении палестино-израильского противостояния, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Официальный Минск высказал позицию по палестино-израильскому конфликту

«С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта, — отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем, мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии».

Как заявил Глаз, Беларусь «всегда последовательно выступает за примат Международного права в межгосударственных отношениях».

«Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов должны осуществляться в рамках международно-правового поля», — отметил пресс-секретарь.

«Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации», — подытожил представитель МИД.

 

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Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает на использование политико-дипломатических механизмов в разрешении палестино-израильского противостояния,...
 
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