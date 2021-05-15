ДТП под Смоленском: 13 белорусов пострадали в жесткой аварии – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу утром 15 мая в Смоленской области на трассе "Москва-Минск" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen.

В результате происшествия 13 человек пострадали и доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузовика.

Пострадали тринадцать человек ― все граждане Беларуси.

Все пострадавшие госпитализированы, предварительно известно, что трое в реанимации. О погибших не сообщается.

На месте аварии работает полиция, помощью пострадавшим занимаются дипломаты.

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