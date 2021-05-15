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ДТП под Смоленском: 13 белорусов пострадали в жесткой аварии – видео
15.05.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В субботу утром 15 мая в Смоленской области на трассе "Москва-Минск" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen.
© Photo : РИА Новости
Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузовика.
Все пострадавшие госпитализированы, предварительно известно, что трое в реанимации. О погибших не сообщается.
На месте аварии работает полиция, помощью пострадавшим занимаются дипломаты.
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На трассе М-1 в Смоленской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и большегруз Volvo, пострадали тринадцать человек ― все граждане Беларуси. Смотрите на видео, кадры...
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