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ДТП под Смоленском: 13 белорусов пострадали в жесткой аварии – видео

15.05.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В субботу утром 15 мая в Смоленской области на трассе "Москва-Минск" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen.

© Photo : РИА Новости
Белорусы пострадали в жутком ДТП под Смоленском: что известно об аварии
В результате происшествия 13 человек пострадали и доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. 

Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузовика.
Пострадали тринадцать человек ― все граждане Беларуси.

Все пострадавшие госпитализированы, предварительно известно, что трое в реанимации. О погибших не сообщается.

На месте аварии работает полиция, помощью пострадавшим занимаются дипломаты.

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Теги: Минск
 
 
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На трассе М-1 в Смоленской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и большегруз Volvo, пострадали тринадцать человек ― все граждане Беларуси. Смотрите на видео, кадры...
 
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