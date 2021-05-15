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Беларусь планирует разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Указ Лукашенко опубликован на национальном правом интернет-портале.

Документ издан для «рефинансирования внешнего государственного долга Беларуси». Совмину поручено «осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств. Речь идет о сроке обращения не менее 1 092 дней».

Указом Лукашенко предусматривается, что в случае необходимости в эмиссионных документах будет учитываться «отказ Беларуси от иммунитета».

Указано «применение зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного или арбитражного решений по спорам…»

Осуществление расходов будет осуществляться за счет денежных средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на обслуживание внешнего долга.

Данный указ вступил в силу.

 
 
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Указ Лукашенко опубликован на национальном правом интернет-портале.
 
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