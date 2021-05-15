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Коммерсантъ: Лукашенко в третий раз за год посетит Россию. Формат – закрытый
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщает российские издание со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве.
Как рассказал
Кроме того, не уточняется, какой именно российский город станет местом встречи правителей Беларуси и России.
По данным «Ъ», третьи за год переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. Источники поясняют, что частота встреч глав государств связана с работой над «дорожными картами» по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.
По словам собеседника агентства с белорусской стороны, на данный момент продолжаются обсуждения налогово-таможенной и нефтегазовой союзных программ, остальные 26 уже полностью готовы.
Отметим, по данным на полдень 15 мая на официальный сайтах Лукашенко и Путина о предстоящей встрече ничего не сообщается.
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Об этом сообщает российские издание со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве.
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