18-летний водитель BMW не справился с управлением — травмы получили 5 человек

Источник материала: Onliner

14 мая в Лидском районе 18-летний водитель BMW 3-Series на закруглении дороги вправо не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot.

Как сообщает ГАИ Гродненской области, в результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили 5 человек. Водителя и одну из пассажирок BMW госпитализировали, еще одну пассажирку, получившую перелом руки, отпустили домой. Также в учреждении здравоохранения оказались 61-летний водитель Peugeot и его супруга.



