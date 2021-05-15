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18-летний водитель BMW не справился с управлением — травмы получили 5 человек

15.05.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

14 мая в Лидском районе 18-летний водитель BMW 3-Series на закруглении дороги вправо не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем Peugeot.

Как сообщает ГАИ Гродненской области, в результате ДТП повреждения различной степени тяжести получили 5 человек. Водителя и одну из пассажирок BMW госпитализировали, еще одну пассажирку, получившую перелом руки, отпустили домой. Также в учреждении здравоохранения оказались 61-летний водитель Peugeot и его супруга.

18-летний водитель BMW не справился с управлением — травмы получили 5 человек

 
 
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14 мая в Лидском районе 18-летний водитель BMW 3-Series на закруглении дороги вправо не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего допустил...
 
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