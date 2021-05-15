Как выбрать велосипедный замок и кому в самом деле нужен велошлем? Гайд по Каталогу

Источник материала: Onliner Попробуйте припомнить еще какое-нибудь увлечение, которым бы люди занимались с ранних детских лет до глубоких седин. Единожды научившись кататься на велосипеде, мы уже никогда не разучимся и никогда не отпустим это двухколесное чудо настолько далеко от себя, чтобы позабыть насовсем. Самое главное, что для простого велосипедного счастья и нужно-то немного: классный велик — вот, в общем-то, и все. Ну разве что еще замок понадежнее — чтоб не сперли. И флягу на раму — чтобы бутылку в рюкзаке не возить. И может быть, шлем — чтобы чего не случилось ненароком. И брызговики, чтобы репутацию не замочить такой фиговой весной. И еще... Короче, погнали в Каталог — подберем все, что нужно.

Что может пригодиться для полного велосипедного счастья

















Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись случайно на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Шлем и перчатки: защити себя сам

То, что велошлем (или велокаска, если вам так привычнее) еще не стал привычным и обязательным аксессуаром повсеместно — обычная и вполне предсказуемая история. Здесь можно вспомнить, что когда-то и в хоккей рубились без касок, и о ремнях безопасности в автомобилях не слышали — ну и ничего, привыкли же как-то.

С велошлемом трудновато только в первый раз. Понимаем, непросто смириться с тем, что на голове будет некий странный предмет: а что, если прическа испортится или никто не увидит «валасы назад» во время стремительного спринта до ближайшей кофейни? Поэтому можно смело делить всех велолюбителей на две категории: те, кто в шлемах, и те, кто шлем не надевал никогда, «потому что это тупо, странно и не нужно».

Вот только поспрашивайте знакомых: обычно в круге общения есть человек, который с велосипеда падал, и падал неудачно. Не факт, что после этого он стал носить велошлем — некоторые любят рисковать и не понимают с первого раза — но выслушайте его красочный рассказ о пережитой боли и подумайте о том, что не обязательно проверять все на личном опыте. Велошлем — это фактически единственное адекватное приспособление, которое может хоть как-то защитить человека на велосипеде, причем защитить голову, ведь травмы могут быть чреваты крайне серьезными последствиями.

Правда в том, что наши дороги и наши правила не созданы для комфортного и безопасного перемещения велосипедистов (так же как не созданы они для самокатчиков, любителей моноколес и всех прочих оригинальных средств передвижения). Случается всякое, и попасть в неприятную ситуацию можно на ровном месте, уткнувшись в высокий бордюр, наехав на ливневку или наскочив на выбоину посреди дороги. На проезжую часть нечего и соваться, на велодорожках выгуливают собак и прогуливаются с детскими колясками, а тротуары заняты пешеходами, которые пялятся в свои смартфоны. Велосипедист, ты в окружении, свой среди чужих! Нужно экипироваться соответствующим образом — защити голову!

Попутно развеем нелепые мифы: нет, в велошлеме не жарко, в нем будет даже комфортнее в теплую погоду благодаря акцентируемому обдуву головы через вентиляционные отверстия; нет, шея уставать не будет, даже бюджетный велошлем весит совсем мало, чтобы доставлять дискомфорт; нет, вы не будете выглядеть глупо (вы же не переживаете из-за своего стиля, пристегиваясь ремнем безопасности в машине, а шлем еще и красивый).





С велоперчатками все еще проще. Никакого драматизма: жить без мозолей реально проще. А мозоли будут, если вы любите длительные поездки или по крайней мере выезжаете регулярно. Кроме того, случись вдруг беда — даже тонкие перчатки помогут сохранить ладошки целыми. Это рефлекс: падая, выставляешь руки вперед. Лучше подстраховаться.

Фонари: стань заметным

Важнейшая функция велосипедных фонарей — белого спереди и красного сзади — это сделать вас заметным для других участников дорожного движения, вне зависимости от того, где вы едете. Вас видят, значит, на ваше присутствие реагируют — вас объедут или вам уступят дорогу.

Наличие фонарей на велосипеде по Правилам дорожного движения является обязательным требованием при движении в темное время суток и при недостаточной видимости. По практике фонари полезны уже с наступлением сумерек. Поэтому даже совсем недорогие и немощные модели окажутся крайне полезными, если вы любите покатушки и можете задержаться до позднего времени.

Более мощные модели фонарей способны вполне эффективно освещать дорогу, что имеет крайне важное значение с учетом несовершенства покрытия даже в крупных городах. Вовремя заметив препятствие, вы сумеете его объехать — еще один важный плюс в вопросе вашей велобезопасности.





Велозамок: сохрани друга

Правда в том, что ни один замок не является стопроцентной гарантией защиты вашего имущества, велосипеда в частности. Мы сами уже не раз доказывали , что любое приспособление, представленное на рынке, вскрыть можно, причем, как правило, на это не потребуется слишком много времени, а сам процесс не создаст особого шума, чтобы привлечь внимание окружающих, которые вообще к событиям вокруг бывают до крайности равнодушны . Это плохая новость.

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев велосипедный замок — даже бюджетный, не говоря уж о дорогих моделях — будет достаточной гарантией того, что велосипед не уведут. Разумеется, если профессиональный вор выберет целью именно ваш велик и будет при этом достаточно настойчив, лучше вам не спускать глаз со своего двухколесного друга. От прочего хулиганья, которое ищет, где и что плохо лежит, замок защитит. Ни трос, ни цепь руками не порвешь — с большой долей вероятности неподготовленный воришка выберет цель попроще.

И все же на чем остановиться, чтобы соблюсти баланс цены и качества? Самое важное при выборе замка — определиться с типом. Цепи и тросы часто имеют достаточную длину, чтобы, пристегивая велосипедную раму, оплести также колеса (ведь их и отдельно могут снять). В то же время стальные скобы типа U-lock или стальной замок, состоящий из металлических пластин, как считается, надежнее.

Выбирать вам, но снарядим для этого несколькими полезными советами. Надежность тросового замка напрямую зависит от его толщины, причем речь о силовой составляющей, а не о силиконовой оплетке, единственная функция которой — защита замка от влаги, а всех прочих поверхностей — от самого замка. Достаточно толстый трос сложнее перекусить, это же обычно касается и цепных замков. Минус в том, что объем добавляет веса, а не всегда охота тягать с собой пару-тройку лишних килограммов.

Бюджетные кодовые замки при прочих равных менее надежны, чем модели с ключами. Случается, что и подобрать код не так сложно (не станем давать наводку), да и сам запорный механизм обычно более хрупкий и быстрее поддается силовому воздействию.

Складные и U-образные замки имеют много преимуществ, но проигрывают в длине. Хороший вариант — использовать модели, докомплектованные тросом: скобой пристегивается рамой, а тросом фиксируются прочие элементы велосипеда.





Велокомпьютер и пульсометр: подсядешь и не слезешь

Телеметрия, то есть изучение собственного состояния и активности во время езды на велосипеде, — это на сегодня всеобщий тренд. Работает старый закон копирование «как у профи». Те выдают сумасшедшие ваты, показывают невероятные скорости и ездят строго в соответствии с пульсовыми зонами, а значит, и все остальные должны (хотят) делать так же. По крайней мере, так считает индустрия, которая активно продвигает новомодное веяние в массы.

К этому можно относиться с изрядной долей скепсиса ровно до той поры, пока не попробуешь. Цепляли когда-нибудь на велик простенький аналоговый компьютер с длинным проводом и магнитиком на спицу? Ну и все: ближайшая поездка испорчена тем, что постоянно пялишься в маленький экранчик, отображающий текущую скорость.

А что, если чуть увеличенный в размерах компьютер умеет не только измерять скорость, но и рисует красивые графики с набором высоты, текущим пульсом в каждом отдельно взятом моменте, темпом, частотой вращения педалей?

Увлеченные велосипедисты проводят часы, изучая собственные показатели и графики, составленные после каждой поездки. На основе этих данных составляются планы тренировок и вносятся коррективы в многолетнюю привычку крутить педали. Это жизненно важно для профессионалов — работа такая, а любители со всей своей страстью оказались втянуты в забавную и очень азартную игру. Вы же слышали о Strava?





Можно, конечно, найти компромисс в том, что ваш смартфон умеет ориентироваться по GPS, соответственно, кое-какие данные вы можете получать и без дополнительных приспособлений. Это так, но по сути такой подход — возвращение к простенькому компьютеру, показывающему скорость с той лишь поправкой, что крепить смартфон где-то на велосипеде для постоянного отслеживания показателей не так-то просто. К тому же данные о скорости — пожалуй, наименее важный показатель для хоть какого-то анализа. Тот же пульс имеет важнейшее значение, но смартфоном пульс не измеришь. Есть вариант с умными часами, но выпадает каденс, к тому же не вполне удобно, сидя на велосипеде, пользоваться часами.

В общем, если хотите быть в тренде и повысить эффективность тренировок — у вас, похоже, выбора не остается.

Полезные мелочи: иногда без них никак

Забрались в дебри, давайте возвращаться. Аксессуары призваны делать нашу велосипедную жизнь проще и комфортнее. Так что еще может пригодиться?

Крылья

В народе их еще называют брызговиками. Когда-то это было обязательным элементом приличного велосипеда, но времена меняются, спортивный стиль и слово «аэродинамика» продаются лучше, чем скучная утилитарность. В результате не так просто купить ходовой современный велосипед, который был бы оснащен этим немудреным приспособлением, защищающим велосипедиста от всего, что летит из-под колес.

А дождь между тем еще никто не отменял, и весна-2021 доказывает это снова и снова.





То, что велосипеды не доукомплектовывают брызговиками, сильно упрощает жизнь производителям, но перегружает проблему с их плеч на ваши. Соответственно, нужно что-то подыскивать самостоятельно, если, конечно, вы не уверены, что ни при каких обстоятельствах не попадете под дождь, либо, может быть, готовы с видом опытного велопрофи терпеть воду, грязь и лишения.

К счастью, сторонние производители предлагают разнообразные универсальные модели, которыми можно дооснастить практически любой велосипед. Осталось выбрать то, что вам подойдет.

Фляги

Потребление достаточного количества жидкости во время физической активности — это основополагающее требование для нормального самочувствия. В детстве мы возили пластиковый двухлитровик на багажнике, который пополнялся из колонок, а при необходимости мог сойти за реактивный двигатель. Теперь вариантов избежать жажды несколько. Кто-то возит бутылку воды в рюкзаке за плечами, но это не вполне удобно. Какой-никакой, а это груз, кроме того, чтобы попить, придется остановиться, скинуть рюкзак, достать бутылку, потом повторить все в обратном порядке — как-то неспортивно.

Альтернатива — специальные велосипедные фляги, которые надежно крепятся во флягодержателе, а он, в свою очередь, устанавливается на раму велосипеда. Не каждая велоконструкция позволяет так размещать емкости с водой, но если вам повезло — странно этим не воспользоваться.

Велосумки

Текущая ситуация, неопределенность с отпуском, полузакрытые границы — это еще и шанс пересмотреть возможности своего велосипеда, открыть для себя огромный мир велопутешествий, увидеть окрестности и дальние дали под таким углом, под которым вы никогда бы их не увидели, не окажись там в седле. На самом деле, это доступно практически каждому, вне зависимости от физической подготовки. Велосипед — очень простой транспорт, можно подобрать легенькую передачу и, набравшись терпения, крутить десятки и десятки километров.

Заманчиво? Но кое-какой багаж в таких поездках вам все же понадобится: еда, вода, дополнительная одежда на случай смены погоды, средство от комаров. Можно нагрузить большущий рюкзак и взвалить его на плечи, но зачем мучиться самому? Можно обвесить велосипед сумками, куда, без преуменьшения, вместится все необходимое для недельного путешествия.

При выборе сумки многое зависит от типа велосипеда, но вариант можно найти всегда. Либо это будет огромная сумка на багажник, либо что-то меньшего размера, устанавливаемое под седло, либо удобная и в меру вместительная сумка под руль.





Не обязательно, кстати, быть путешественником, чтобы обратить внимание на такие аксессуары. Можно и нужно разгружать карманы и плечи: достаточно обзавестись компактной сумкой на раму, куда поместится и смартфон, и ключи, и даже ветровка.

Не забывайте: ваш велосипед достаточно крут, чтобы везти и вас, и ваш багаж. Незачем тащить все на себе.