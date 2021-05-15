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Это жестко. Как выглядит эвакуация на утилизацию прямо из двора (видео)

15.05.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале марта горисполком грозил владельцам автохлама: очистка Минска от брошенных машин будет усилена в этом году! Известно, что в 2020-м из дворов и с парковок вывезли на 20 процентов больше автохлама, чем в 2019-м. А в этом году обещали еще большую активность в вопросе. Нам удалось посмотреть, как выглядит «жесткая» эвакуация с помощью манипулятора.

Старенькая красная легковушка стояла у дома 52 по улице Якуба Коласа в Минске. Судя по фото, находилась на парковке без нарушений правил. Как можно видеть на снимках, в салоне находился какой-то мусор, а на водительской двери, у которой отсутствовала ручка, значилась надпись «Нельзя!».







Городские службы не прислушались к запрету на двери и решили, что эвакуировать машину можно и нужно. Для этих целей подогнали машину МЧС с многочелюстным манипулятором-грейфером. Такие грузовики называют ломовозами (на сленге транспортников — «курица»), потому как служат для вывоза металлолома. Процесс погрузки старой машины с помощью грейфера прямо из двора жилого дома выглядел довольно жестко и зрелищно одновременно.

Процесс эвакуации автохлама примерно таков: вначале в ЖКХ поступает заявка, потом ГАИ устанавливает собственника неэксплуатируемого авто, далее владельцу отправляют уведомление, если никакой реакции не последует — иск в суд. После решения — принудительная доставка на охраняемую стоянку. На фото же, видимо, процесс эвакуации прямиком в Гатово.

Это жестко. Как выглядит эвакуация на утилизацию прямо из двора (видео)

Стоит упомянуть, что новый транспортный налог делает менее выгодным содержание автохлама (если он выпущен после 1991 года), ведь хозяин должен платить вне зависимости от того, пользуется он машиной или нет. По сути, это налог на владеление ТС.

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Теги: Минск
 
 
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В начале марта горисполком грозил владельцам автохлама: очистка Минска от брошенных машин будет усилена в этом году! Известно, что в 2020-м из дворов и с парковок...
 
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