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Товарищеский матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана отменен. Коронавирус

15.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отменен товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана по хоккею, который должен был состояться вечером 15 мая. Такая информация размещена на сайте Федерации хоккея Казахстана, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Вчера один из представителей сборной Казахстана, имя которого не называется, сдал ПЦР-тест на COVID-19 — он оказался положительным. Повторное исследование дало аналогичный результат. Из-за этого спортсмен отправлен на 10-дневную самоизоляцию.

Кровь на антитела сдали все представители сборной Казахстана. Проанализировав итоги тестирования, организационный комитет чемпионата мира по хоккею — 2021 все же разрешил команде продолжать тренировки, однако при этом матч против сборной Беларуси должен быть отменен. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски перед началом поединков на мировом первенстве.

Отмечается, что с 16 мая все участники турнира уходят на обязательную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновится по утвержденному ранее графику.

Напомним, в четверг сборные Беларуси и Казахстана сыграли первый товарищеский матч в Риге. Наша команда уступила в основное время игры со счетом 0:2.
 
Теги: Минск
 
 
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Отменен товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана по хоккею, который должен был состояться вечером 15 мая. Такая информация размещена на сайте...
 
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