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В Могилевском районе в лесу найден мужчина, который пропал 4 дня назад: сам двигаться уже не мог
Источник материала: Партизан
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс», 13 мая в районе деревни Салтановка Могилевского района в лесу с признаками переохлаждения был найден Катранков Михаил Борисович 1975 года рождения.
В Могилевском районе в лесу найден мужчина, который пропал 4 дня назад. Он был без сил и не мог самостоятельно двигаться.
Как сообщается, мужчина заблудился и четыре дня провел в лесу. Волонтеры нашли его на земле рядом с бревнами — мужчина был без сил, самостоятельно передвигаться не мог. Волонтеры вывели пострадавшего из леса из леса, накормили и обогрели. Затем мужчину госпитализировали с признаками переохлаждения.
Катранков Михаил ушел из дома в деревне Голынец Буйничского сельсовета ранним утром 9 мая. Его поисками занимались местные жители и волонтеры.
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Как сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс», 13 мая в районе деревни Салтановка Могилевского района в лесу с признаками переохлаждения был найден Катранков...
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