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Инвесторам предложат в концессию месторождение базальтов и туфов в Пинском районе

15.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Месторождение «Новодворское» включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения в промышленную разработку. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.




Концессия (от лат. concessio «разрешение, уступка») – означает вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

В комментарии к документу говорится, что запасы базальтов в месторождении «Новодворское» составляют 83,2 миллиона тонн, туфов – 80,9 миллионов тонн. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.

«Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком», – пояснили в пресс-службе Лукашенко.

Основная цель – возможности использования белорусского базальта для производства базальтового волокна и композиций с его участием. Пока что сырье импортируют из Украины.

Прочность, термоустойчивость, непроводимость, износоустойчивость, стойкость к агрессивным средам базальтокомпозитов открывают серьезные перспективы их применения в ряде отраслей. По прогнозам экспертов, мировой объем рынка базальтовых волокон к 2025 году превысит $400 миллионов.
 
 
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Месторождение «Новодворское» включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения в промышленную разработку. Соответствующий...
 
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