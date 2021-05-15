Инвесторам предложат в концессию месторождение базальтов и туфов в Пинском районе













Концессия (от лат. concessio «разрешение, уступка») – означает вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.





В комментарии к документу говорится, что запасы базальтов в месторождении «Новодворское» составляют 83,2 миллиона тонн, туфов – 80,9 миллионов тонн. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.





«Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком», – пояснили в пресс-службе Лукашенко.





Основная цель – возможности использования белорусского базальта для производства базальтового волокна и композиций с его участием. Пока что сырье импортируют из Украины.





Прочность, термоустойчивость, непроводимость, износоустойчивость, стойкость к агрессивным средам базальтокомпозитов открывают серьезные перспективы их применения в ряде отраслей. По прогнозам экспертов, мировой объем рынка базальтовых волокон к 2025 году превысит $400 миллионов.