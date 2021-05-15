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Второй этап Чемпионата Беларуси по дрифтингу – в прямом эфире VOKA

15.05.2021 13:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

16 мая на трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье под Минском пройдет второй этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу. Зрелищные парные заезды можно будет увидеть в прямом эфире видеосервиса VOKA, который выступает официальным партнером этого события.

Участие в состязаниях примут как белорусские пилоты, так и представители ближайших стран-соседок. Соревнования будут проходить в парных заездах по системе Double Elimination – то есть с выбыванием после двух поражений.

Конфигурация трассы включает отрезки для разгона, скоростные дуги с перекладками и перекат, в котором подвеска на высокой скорости разгружается и автомобили практически отрываются от земли.

16 мая первые заезды стартуют в 14:00, а трансляция на VOKA начнется еще раньше – в 13:00, чтобы любители автоспорта успели погрузиться в атмосферу гонок и не пропустили ничего интересного.

Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно по авторизации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте voka.tv.

 

 
 
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16 мая на трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье под Минском пройдет второй этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу.
 
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