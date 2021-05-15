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Окна ПВХ в Беларуси: виды и особенности, как выбрать, где заказать
Источник материала: БДГ
За последние несколько лет окна ПВХ практически вытеснили привычные деревянные рамы. Этому не стоит удивляться, ведь они намного практичнее и удобнее. В статье подробно рассмотрим, что же представляют собой окна ПВХ. Основные виды и на что обратить внимание при выборе.
Что такое окна пвх
Пластиковый профиль, из которого сделаны оконные рамы, практически не проводит тепло. Он разделен на небольшие камеры, с воздушной прослойкой между ними, что является лучшим способом увеличить тепловое сопротивление материала.
У стеклопакета такая же конструкция. Между стеклами воздушная прослойка. К тому, же если окна правильно установлены, нет потерь тепла через щели.
Утепление и уплотнение уже встроено в стеклопакеты при производстве окон. Благодаря этому дом защищен от пыли и сквозняков.
Огромный плюс в том, что они прекрасно пропускают свет. Стеклопакеты очень широкие, с тонкими рамами. Создается ощущение воздушности и легкости.
Виды окон и особенности
Пластиковые стеклопакеты можно разделить на несколько групп.
По типу конструкций
По типу открывания
Типы стеклопакетов
Сферы применения
Как правильно выбрать окна
При выборе необходимо учесть следующие факторы:
В заключение хочется добавить, что какие бы окна Вы не выбрали, замеры и установку должен производить мастер. Только тогда можно быть уверенными в том, что стеклопакет будет установлен правильно, не будет сквозняков и перекосов. Также очень важно осуществлять уход за окнами. В этом случае пластиковые стеклопакеты прослужат несколько десятилетий.
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За последние несколько лет окна ПВХ практически вытеснили привычные деревянные рамы. Этому не стоит удивляться, ведь они намного практичнее и удобнее. В статье...
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