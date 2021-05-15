Окна ПВХ в Беларуси: виды и особенности, как выбрать, где заказать

За последние несколько лет окна ПВХ практически вытеснили привычные деревянные рамы. Этому не стоит удивляться, ведь они намного практичнее и удобнее. В статье подробно рассмотрим, что же представляют собой окна ПВХ. Основные виды и на что обратить внимание при выборе.

Что такое окна пвх

Пластиковые окна — это многокамерная оконная система, отличающаяся высокой надежностью, качеством, теплосберегающими свойствами.

Пластиковый профиль, из которого сделаны оконные рамы, практически не проводит тепло. Он разделен на небольшие камеры, с воздушной прослойкой между ними, что является лучшим способом увеличить тепловое сопротивление материала.

У стеклопакета такая же конструкция. Между стеклами воздушная прослойка. К тому, же если окна правильно установлены, нет потерь тепла через щели.

Утепление и уплотнение уже встроено в стеклопакеты при производстве окон. Благодаря этому дом защищен от пыли и сквозняков.

Огромный плюс в том, что они прекрасно пропускают свет. Стеклопакеты очень широкие, с тонкими рамами. Создается ощущение воздушности и легкости.

Виды окон и особенности

Пластиковые стеклопакеты можно разделить на несколько групп.

По типу конструкций

Трехстворчатые окна. Имеют три створки, из которых обычно одна глухая, третья открывается.

Двухстворчатые окна. Открываться может либо одна, либо обе створки. Одни из самых популярных типов окон.

Одностворчатые окна. Может быть глухим или открывающимся. Характерны для старых домов с маленькими окнами, а также для коттеджей и дачных домов.

Балконный блок. Устанавливают в комнате с выходом на балкон или лоджию.

Окна для лоджий и балконов. Обычно имею облегченную конструкцию. Бывают раздвижными и поворотно-откидными.

По типу открывания

Поворотные конструкции. Бюджетный тип. Из минусов - при проветивании лучше покидать комнату, иначе можно замерзнуть. На подоконник ничего поставить, иначе не открыть не окно. Поворотно-откидные конструкции. Самые привычные и удобные. Не имеют недостатков. При проветривании створка откидывается, при необходимости распахивается настежь. У некоторых моделей есть система микропроветривания. Раздвижные конструкции. Напоминают двери-купе. Отлично подойдут для маленьких комнат, а также балконов и лоджий .

Типы стеклопакетов

1Однокамерные. Представляет собой два стекла с воздушной прослойкой (камерой) между ними. Наиболее подходящий тип для лоджий и балконов. Двухкамерные. Состоят из трех стекол с двумя воздушными камерами между ними. Прекрасно сберегают тепло и не пропускают шум. Их устанавливают в жилых комнатах и на лоджиях с вынесенным балконным блоком Трехкамерные (четыре стекла с тремя воздушными камерами). Идеальны для суровых климатических уловий или для комнат, выходящих окнами на оживленную трассу. Обеспечивают самый высокий уровень шумоизоляции и теплосбережения.

Сферы применения

Окна ПВХ универсальны, они подойдут для загородных домов (в том числе для веранд), квартир, административных зданий и неотапливаемых технических помещений. За счет небольшого веса их можно установить даже в старых домах со слабым несущими конструкциями.

Как правильно выбрать окна

При выборе необходимо учесть следующие факторы:

Где будет стоять стеклопакет. Для жилой комнаты и для балкона нужны разные типы окон.

Количество камер в стеклопакете - зависит от того, насколько теплое посещение.

Требуемый уровень шумоизоляции

Наличие детей и животных

В заключение хочется добавить, что какие бы окна Вы не выбрали, замеры и установку должен производить мастер. Только тогда можно быть уверенными в том, что стеклопакет будет установлен правильно, не будет сквозняков и перекосов. Также очень важно осуществлять уход за окнами. В этом случае пластиковые стеклопакеты прослужат несколько десятилетий.