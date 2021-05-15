﻿ Покажи, что ты нам принесла. Кабаны посреди Рима бесцеремонно отобрали покупки у женщины. 21.by
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Покажи, что ты нам принесла. Кабаны посреди Рима бесцеремонно отобрали покупки у женщины

15.05.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судя по видео, которое недавно появилось на Facebook, в Италии появился «налог на кабанов». Впрочем, с этой шутки едва ли посмеется героиня ролика — у женщины, вышедшей из супермаркета, семья диких животных нагло отобрала покупки.

Посетительница магазина шла к своей машине на парковке, а ее преследовали неожиданные попрошайки. Восемь кабанов (по четыре — взрослых и малышей) бесцеремонно толкали женщину, выбивая у нее из рук пакет. Та была одна, поэтому испугалась такого напора. В итоге продукты оказались на земле и были съедены животными.

 
 
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