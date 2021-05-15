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Покажи, что ты нам принесла. Кабаны посреди Рима бесцеремонно отобрали покупки у женщины
Источник материала: Tut.by
Судя по видео, которое недавно появилось на Facebook, в Италии появился «налог на кабанов». Впрочем, с этой шутки едва ли посмеется героиня ролика — у женщины, вышедшей из супермаркета, семья диких животных нагло отобрала покупки.
Посетительница магазина шла к своей машине на парковке, а ее преследовали неожиданные попрошайки. Восемь кабанов (по четыре — взрослых и малышей) бесцеремонно толкали женщину, выбивая у нее из рук пакет. Та была одна, поэтому испугалась такого напора. В итоге продукты оказались на земле и были съедены животными.
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Никто так и не осмелился помочь женщине.
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