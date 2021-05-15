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«Банковские мошенники» позвонили гомельчанину, который «хорошо знал этот развод». Милиция выложила запись разговора

15.05.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Гомельщины выложила разговор жителя области — сотрудника милиции — с «банковским мошенником».

Мужчине позвонили в вайбер, звонивший представился сотрудником Белвнешэкономбанка. Он рассказал, что кто-то пытается со счета гомельчанина перевести деньги на территорию России. Затем другой «сотрудник» попросил персональные данные мужчины, в частности логин и пароль от интернет-банкинга и паспортные данные.

Разговор шел около 4 минут, в итоге гомельчанин не выдержал: «Ребята, переводите деньги сколько угодно. У меня нет интернет-банкинга вашего банка — раз. И второе: развод этот я знаю хорошо».

Звонивший выругался матом — и прекратил разговор.

Белорусы, помните!

  • Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах;
  • сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;
  • никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне.

И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно.

 
 
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Напомним: в Viber есть функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников.
 
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