«Банковские мошенники» позвонили гомельчанину, который «хорошо знал этот развод». Милиция выложила запись разговора

Источник материала: Tut.by

Милиция Гомельщины выложила разговор жителя области — сотрудника милиции — с «банковским мошенником».

Мужчине позвонили в вайбер, звонивший представился сотрудником Белвнешэкономбанка. Он рассказал, что кто-то пытается со счета гомельчанина перевести деньги на территорию России. Затем другой «сотрудник» попросил персональные данные мужчины, в частности логин и пароль от интернет-банкинга и паспортные данные.

Разговор шел около 4 минут, в итоге гомельчанин не выдержал: «Ребята, переводите деньги сколько угодно. У меня нет интернет-банкинга вашего банка — раз. И второе: развод этот я знаю хорошо».

Звонивший выругался матом — и прекратил разговор.

Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах ;

; сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;

подтверждения транзакции; никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне. И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно .