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«Банковские мошенники» позвонили гомельчанину, который «хорошо знал этот развод». Милиция выложила запись разговора
Источник материала: Tut.by
Милиция Гомельщины
Мужчине позвонили в вайбер, звонивший представился сотрудником Белвнешэкономбанка. Он рассказал, что кто-то пытается со счета гомельчанина перевести деньги на территорию России. Затем другой «сотрудник» попросил персональные данные мужчины, в частности логин и пароль от интернет-банкинга и паспортные данные.
Разговор шел около 4 минут, в итоге гомельчанин не выдержал: «Ребята, переводите деньги сколько угодно. У меня нет интернет-банкинга вашего банка — раз. И второе: развод этот я знаю хорошо».
Звонивший выругался матом — и прекратил разговор.
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«Банковские мошенники» позвонили гомельчанину, который «хорошо знал этот развод». Милиция выложила запись разговора
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