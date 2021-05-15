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Xiaomi Redmi Note 10S официально начнет продаваться в Беларуси - вот цена
Источник материала: Tut.by
В конце мая в Беларуси начнутся официальные продажи нового смартфона Xiaomi — Redmi Note 10S. Девайс позиционируется как нечто среднее между Redmi Note 10 (
Девайс выйдет в трех цветах — голубом, белом и сером. Цена модели на 6/64 ГБ памяти — 739 рублей (292 доллара), 6/128 ГБ — 799 рублей (316 долларов). Для сравнения: индийский Redmi Note 10S в базовой версии
Устройство оснащается экраном на 6,43 дюйма (AMOLED, FHD+), аппаратной платформой MediaTek Helio G95, слотом сразу под две SIM-карты и карту памяти, защитой от брызг IP53, стереодинамиками, камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.
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Девайс выйдет в трех цветах - голубом, белом и сером.
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