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Xiaomi Redmi Note 10S официально начнет продаваться в Беларуси - вот цена

15.05.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая в Беларуси начнутся официальные продажи нового смартфона Xiaomi — Redmi Note 10S. Девайс позиционируется как нечто среднее между Redmi Note 10 (обзор) и Redmi Note 10 Pro (обзор). Известны цены аппарата.


Девайс выйдет в трех цветах — голубом, белом и сером. Цена модели на 6/64 ГБ памяти — 739 рублей (292 доллара), 6/128 ГБ — 799 рублей (316 долларов). Для сравнения: индийский Redmi Note 10S в базовой версии стоит 205 долларов, глобальный — 230 долларов.

Устройство оснащается экраном на 6,43 дюйма (AMOLED, FHD+), аппаратной платформой MediaTek Helio G95, слотом сразу под две SIM-карты и карту памяти, защитой от брызг IP53, стереодинамиками, камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (ширик), 2 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.

 
 
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Девайс выйдет в трех цветах - голубом, белом и сером.
 
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