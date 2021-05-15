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«Как в местах не столь отдаленных». В Бресте жильцы жаловались на авто перед подъездом, вопрос решили нестандартно

15.05.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жильцы дома № 95 на улице Красногвардейской в Бресте обратились в городское ЖКХ с просьбой убрать легковушки подальше от их подъезда, чтобы люди, выходя на улицу, не попали под колеса проезжающих авто. Проблему решили нестандартно: поставили перед выходом из дома металлические ограждения. Это вызвало еще больше вопросов у жильцов.


Проблема с автомобилями у жильцов дома № 95 на улице Красногвардейской возникла давно. Мимо подъезда проходит дворовая дорога к соседней кооперативной многоэтажке — и автомобили часто проезжают в нескольких метрах от выхода из дома, рассказал TUT.BY житель дома Александр.

— У нас подъезд выходит прямо на проезжую часть. И дети, выходя и не смотря по сторонам, пару раз оказывались на капоте. Соседка отправила по этому поводу жалобу. Но вместо того, чтобы эту проблему адекватно решить, нам поставили вот это ограждение.


Фото читателя

Претензий к новой конструкции у жильцов дома много.

Во-первых, говорит Александр, выходя из подъезда «чувствуешь себя как в местах не столь отдаленных».

Во-вторых, конструкция создает лишние сложности для маломобильных людей: мам с колясками, инвалидов-колясочников, пожилых брестчан.

В-третьих, непонятно, как в такой ситуации будут выносить носилки медики скорой, если кому-нибудь из жильцов понадобится срочная госпитализация.

— Ну можно же было оградить это место столбиками теми же, как в Минске делают. Это бы препятствовало проезду автомобилей в непосредственной близости от подъезда и не мешало бы пешеходам.



В городском ЖКХ говорят: да, работали по обращению жильцов. Правда, мол, заявители предлагали решить проблему несколько иначе: открыть дорогу, которая проходит вдоль соседнего кооперативного дома. Однако в таком случае по двору бы постоянно ездили автомобили в близлежащие гаражи.

— Мы увидели проблему в том, что люди выходят прямо под машины. Поэтому турникеты поставили. ДЭП просто немного неправильно поставил, они переставят, — сообщил TUT.BY замначальника брестского городского ЖКХ Александр Ильяшук.

Ограждение, говорят коммунальники, нужно было устанавливать дальше от стены.


Фото читателя

14 мая к вечеру рабочие устранили недостатки. Однако и эти меры не решили проблему.

— Расширили проход сбоку (между стеной дома и ограждением), но там машины ставят и это абсолютно не решает проблему, — говорит Александр.


14 мая проход стал шире. Фото читателя

Брестчанин уверен, что оградить выход из подъезда необходимо столбиками, как это делают в Советском районе Минска. В июне прошлого года мы писали о том, что такая мера доказала свою эффективность. В частности, столбики помогли решить вопрос с нарушителями парковки:

— Что мы только ни делали, чтобы решить эту проблему: высаживали кусты, ставили металлические турникеты (небольшие заборчики), желтые полусферы из бетона. Кусты вытаптывали или вырывали, конструкции ломали. Кроме того, они оказались травмоопасными для пешеходов, а иногда о них повреждались автомобили. Полусферы люди вообще отодвигали, — рассказывали коммунальщики. — Столбики крепятся на анкерные болты. За счет того, что на них есть фликеры, они хорошо видны водителю. Кроме того, если автомобиль вдруг наедет на столбик, то он согнется и не оставит повреждений на кузове машины. Они показали себя гораздо лучше предыдущих конструкций.


Пример того, как столбики используют в Минске. Фото: администрация Советского района Минска

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Теги: Брест, Минск
 
 
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