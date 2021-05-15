Ученые научили мышей «дышать» задним проходом. На очереди могут быть люди

Источник материала: Onliner

Доктор Таканори Такебе из Токийского медицико-стоматологического университета и детского медцентра в Цинциннати изучает нетрадиционные способы доставки кислорода в организм. На это его подтолкнула болезнь отца, который страдает от дисфункции дыхательной системы. По мнению ученого, поиск новых способов, эффективных при тяжелых заболеваниях легких, просто необходим.

Первой его идеей было выращивание новых органов (легких) из стволовых клеток. Однако затем он обратился к гипотезе о возможности «перепрофилировать» существующие органы млекопитающих и людей в частности, пишет The New York Times.

Таканори Такебе также выяснил, что многие из земных живых существ обладают многофункциональными органами. Гольцы (хищный представитель семейства лососёвых), к примеру, получают кислород с помощью жабр, но могут «вдыхать» его ртом, поднимаясь над поверхностью воды. Легких у них нет, кислород поступает в кровь через пищеварительный тракт.

Ученый и его коллеги решили выяснить, возможно ли доставлять кислород в организм млекопитающих подобным образом. В эксперименте они использовали лабораторных мышей под анестезией, которые находились в среде с недостаточным содержанием кислорода. Кислород мышам вводили через ректальное отверстие, позволив им таким образом выжить. Затем были эксперименты с жидким составом, насыщенным кислородом, в нем задействовали, кроме мышей, и свиней. По словам Таканори Такебе, они не ожидали достигнутой эффективности при борьбе с гипоксией.

Ученые считают, что в доработанном виде метод может найти свою дорогу для помощи людям, что звучит актуально на фоне пандемии SARS-CoV-2. Однако в данный момент наработки Таканори Такебе находятся на ранней стадии, первые испытуемые появятся не ранее 2022 года.