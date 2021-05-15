Можем продавать в Украину или страны Балтии. Министр энергетики рассказал, зачем нам нужна АЭС

Источник материала: Onliner

Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт. Его слова передает телеграм-канал «Минэнерго официальный».

— Мы видим, что электрическая энергия востребована. Есть ряд программ и направлений по увеличению электропотребления, и Белорусская АЭС внесет значительный вклад и в удовлетворение растущих потребностей реального сектора экономики и населения, и в замещение использования углеводородного топлива, — цитирует Виктора Каранкевича БЕЛТА. — Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта. В первую очередь мы нацелены на удовлетворение внутренних потребностей, но если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить. Для этого есть все технические возможности.

В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.