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Можем продавать в Украину или страны Балтии. Министр энергетики рассказал, зачем нам нужна АЭС
Источник материала: Onliner
Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при необходимости Беларусь готова обеспечить поставки электроэнергии со станции на экспорт. Его слова
— Мы видим, что электрическая энергия востребована. Есть ряд программ и направлений по увеличению электропотребления, и Белорусская АЭС внесет значительный вклад и в удовлетворение растущих потребностей реального сектора экономики и населения, и в замещение использования углеводородного топлива, —
В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.
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Министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, однако при...
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