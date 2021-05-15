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В Гродно пройдет фестиваль кофе
Источник материала: Партизан
С 21 мая по 6 июня в Гродно пройдет необычный фестиваль, в ходе которого гродненцы и жители города смогут попробовать различные сорта кофе.
Как рассказали в отделе спорта и туризма Гродненского горисполкома, участие в фестивале примут больше десятка гродненских заведений.
В этих кофейнях можно будет приобрести специальный сет, стоимостью 7 рублей,
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С 21 мая по 6 июня в Гродно пройдет необычный фестиваль, в ходе которого гродненцы и жители города смогут попробовать различные сорта кофе.
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