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В Гродно пройдет фестиваль кофе

15.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 21 мая по 6 июня в Гродно пройдет необычный фестиваль, в ходе которого гродненцы и жители города смогут попробовать различные сорта кофе.

Как рассказали в отделе спорта и туризма Гродненского горисполкома, участие в фестивале примут больше десятка гродненских заведений.

В этих кофейнях можно будет приобрести специальный сет, стоимостью 7 рублей, пишет vgr.by
 
Теги: Гродно
 
 
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С 21 мая по 6 июня в Гродно пройдет необычный фестиваль, в ходе которого гродненцы и жители города смогут попробовать различные сорта кофе.
 
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